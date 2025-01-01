Музыкальный спектакль «Соловей императора» в уникальном особняке Петербурга

Проведите последний день весны всей семьей в особняке XIX века на музыкальном спектакле «Соловей императора», поставленном по мотивам сказки Ганса Христиана Андерсена. Это уникальное событие пройдет на сцене одного из самых красивых особняков Петербурга, что создаст незабываемую атмосферу для зрителей.

Камерная атмосфера и близость к сюжету

Благодаря камерности концертного зала, сюжет будет разворачиваться на расстоянии вытянутой руки, что позволит детям почувствовать себя настоящими героями сказки. Вы увидите, как за садом китайского императора начинается лес, в котором живет соловей, поющий так прекрасно, что даже бедный рыбак забывает о своем неводе.

Сюжет и его глубокий смысл

Путешественники говорят, что соловей — лучшее, что есть у императора. Узнав о соловье из книг, император пожелал сам услышать его пение и отдал приказ пригласить соловья во дворец. Гостей спектакля ждет притча о подлинной и ложной красоте, о чуде, которое способно сотворить настоящее искусство. История напомнит о том, что зачастую за скромной наружностью прячется великая душа, а за привлекательной обложкой — безучастность и равнодушие.

Неповторимая атмосфера Древнего Китая

Вы прикоснетесь к атмосфере Древнего Китая, увидите настоящий театр теней и редкое сочетание музыкальных инструментов с интерактивным рассказом. Спектакль идеально подходит для семейного просмотра и подарит вам и вашим детям незабываемые эмоции.

Творческая команда

Музыкальный спектакль для вас подготовят:

Агата Зеленкова — рассказчик, актриса Молодежного театра на Фонтанке;

— рассказчик, актриса Молодежного театра на Фонтанке; Елизавета Петрова — скрипка;

— скрипка; Александр Вулла — гитара;

— гитара; Виктор Дукальтетенко — заслуженный артист России, баян.

Не упустите шанс стать частью этой волшебной истории! Ждем вас на спектакле!