Спектакль Соловей Императора

Проведите последний день весны всей семьей в особняке XIX века на музыкальном спектакле «Соловей императора», поставленном по мотивам сказки Ганса Христиана Андерсена. Это уникальное событие пройдет на сцене одного из самых красивых особняков Петербурга, что создаст незабываемую атмосферу для зрителей.
Благодаря камерности концертного зала, сюжет будет разворачиваться на расстоянии вытянутой руки, что позволит детям почувствовать себя настоящими героями сказки. Вы увидите, как за садом китайского императора начинается лес, в котором живет соловей, поющий так прекрасно, что даже бедный рыбак забывает о своем неводе.
Путешественники говорят, что соловей — лучшее, что есть у императора. Узнав о соловье из книг, император пожелал сам услышать его пение и отдал приказ пригласить соловья во дворец. Гостей спектакля ждет притча о подлинной и ложной красоте, о чуде, которое способно сотворить настоящее искусство. История напомнит о том, что зачастую за скромной наружностью прячется великая душа, а за привлекательной обложкой — безучастность и равнодушие.
Вы прикоснетесь к атмосфере Древнего Китая, увидите настоящий театр теней и редкое сочетание музыкальных инструментов с интерактивным рассказом. Спектакль идеально подходит для семейного просмотра и подарит вам и вашим детям незабываемые эмоции.
Не упустите шанс стать частью этой волшебной истории! Ждем вас на спектакле!