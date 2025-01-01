Соло в саду

Летние джазовые вечера в саду Заповедных кварталов Нижнего Новгорода на Короленко

Каждый четверг июля и августа в саду по адресу Короленко, 17 звучит живая джаз-музыка. Это уникальная возможность насладиться атмосферой лёгких импровизаций в уютной обстановке.

Пианист и джазмен Вячеслав Золотовский

Под управлением талантливого пианиста и джазмена Вячеслава Золотовского вы сможете погрузиться в мир джаза. Его музыкальный стиль поражает разнообразием и глубиной, создавая поистине уникальную атмосферу каждого выступления.

Уютный формат и вдохновляющая обстановка

Вечера имеют совершенно свободный формат, что позволяет зрителям расслабиться и насладиться магией живой музыки. Вы сможете удобно устроиться на пледе, наслаждаясь уютной атмосферой сада и тёплыми летними вечерами.

Подарите себе незабываемые моменты

Эти джазовые вечера идеально подходят как для групп друзей, так и для романтических свиданий. Не упустите шанс подарить себе и близким уникальный опыт общения с живой музыкой в красивом саду.

Проводите летние вечера с вдохновляющим джазом и создавайте памятные моменты в компании хороших людей и музыки!