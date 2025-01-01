Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Сольный стендап-концерт Вани Усовича
Киноафиша Сольный стендап-концерт Вани Усовича

Сольный стендап-концерт Вани Усовича

18+
Возраст 18+

О концерте

Сольный стендап-концерт Вани Усовича

Комик Ваня Усович, редко появляющийся в публичном пространстве, вновь порадует зрителей своим стендапом. Его выступления всегда вызывают интерес благодаря значимым инфоповодам, которой он выбирает для своих концертов.

Успех предыдущих шоу

Предыдущие концерты Вани, такие как «Еще один день» и «40 лет максимум», стали настоящими хитами, собрав десятки миллионов просмотров. Эта впечатляющая статистика свидетельствует о его высоком мастерстве и способности находить общий язык с аудиторией.

Тур с новым шоу

После творческой паузы Ваня решил вернуться на сцену с новым, третьим шоу. Предстоящий концерт станет настоящим подарком для тех, кто ценит качественный стендап и стремится увидеть редкие выступления любимых артистов.

Почему стоит посетить концерт?

Если вы любите остроумные шутки и необычные истории, это мероприятие обязательно стоит включить в свой календарь. Ваня Усович обещает удивить публику оригинальными номерами и неподражаемым стилем исполнения. Не упустите шанс стать частью этого события!

В ролях
Усович И

Купить билет на концерт Сольный стендап-концерт Вани Усовича

Помощь с билетами
В других городах
Январь
Февраль
Апрель
Май
18 января воскресенье
18:00
Муниципальный культурный центр Рязань, Первомайский просп., 68/2
от 1500 ₽
31 января суббота
18:00
Дом офицеров Волгоград, просп. имени В.И.Ленина, 31
от 1500 ₽
5 февраля четверг
19:00
ДК ГАЗ Нижний Новгород, Героя Советского Союза Смирнова, 12
от 1500 ₽
24 апреля пятница
19:00
Афонтовский Красноярск, Афонтовский пер., 7
от 1500 ₽
13 мая среда
19:00
Концертный зал РЦСО Омск, Красный Путь, 9
от 1500 ₽
14 мая четверг
19:00
КК им. Маяковского Новосибирск, Красный просп., 15
от 1500 ₽

В ближайшие дни

От марша до джаза
6+
Эстрада
От марша до джаза
16 декабря в 13:30 ДК «Приокский»
от 300 ₽
Александр Бардин. Кучерявый вечер
6+
Эстрада
Александр Бардин. Кучерявый вечер
25 мая в 19:00 Муниципальный культурный центр
от 1900 ₽
Оркестр CAGMO. Хор русского рока при свечах
6+
Рок
Оркестр CAGMO. Хор русского рока при свечах
20 декабря в 19:00 Муниципальный культурный центр
от 2700 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше