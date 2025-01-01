Меню
Сольный стендап концерт. Павел Дедищев
Билеты от 0₽
Киноафиша Сольный стендап концерт. Павел Дедищев

Сольный стендап концерт. Павел Дедищев

18+
Возраст 18+
Билеты от 0₽

О концерте

Стендап-концерт Павла Дедищева в StandUp Cafe

В StandUp Cafe пройдет сольный стендап-концерт Павла Дедищева. Артист известен своими остроумными шутками и нестандартным подходом к юмору.

Почему стоит посетить концерт?

Этот концерт станет настоящим праздником для любителей качественного стендапа. Павел Дедищев сумел завоевать сердца поклонников благодаря своей способности смешить и удивлять.

Интересный факт

Дедищев — не только комик, но и актер, который принимал участие в различных театральных постановках, что делает его выступление особенно привлекательным для театральных зрителей.

Не упустите возможность насладиться вечером, полным смеха и хорошего настроения!

Январь
3 января суббота
21:00
Standup Café Москва, Покровка, 16

