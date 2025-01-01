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Сольный стендап концерт. Хетаг Хугаев
Билеты от 1500₽
Киноафиша Сольный стендап концерт. Хетаг Хугаев

Сольный стендап концерт. Хетаг Хугаев

18+
Возраст 18+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Сольный стендап концерт Хетага Хугаева в Москве

Приглашаем вас на уникальное событие в мире театра — сольный стендап концерт талантливого комика Хетага Хугаева в Standup Café. Это шанс увидеть его живое выступление, полное остроумных шуток и увлекательных историй.

О Хетаге Хугаеве

Хетаг Хугаев — известный комик, который завоевал сердца зрителей не только в России, но и за ее пределами. Его стиль выступлений отличается искренностью и юмором, что делает каждое шоу поистине незабываемым. Хугаев активно работает в жанре стендапа и уже успел поучаствовать в различных телевизионных проектах, включая популярные комедийные шоу.

Что ожидать от концерта?

На концерте Хетага вы сможете насладиться новыми шутками, а также услышать любимые номера, которые стали визитной карточкой комика. Атмосфера Standup Café создаст идеальные условия для вечернего отдыха и хорошего настроения.

Когда и где?

Концерт состоится в уютном пространстве Standup Café, которое славится своей дружелюбной атмосферой и отличным звуком. Не упустите возможность стать частью этого зрелищного события!

Не забудьте заранее приобрести билеты, так как интерес к выступлению велик. Мы ждем вас на вечере смеха и хорошего настроения!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
9 августа
Standup Café Москва, Покровка, 16
19:30 от 1500 ₽

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