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Сольный StandUp Концерт. Левон Мусаелян
Киноафиша Сольный StandUp Концерт. Левон Мусаелян

Сольный StandUp Концерт. Левон Мусаелян

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Левон Мусаелян: Живой стендап, который нельзя пропустить!

Комик из Москвы, ранее известный как Лев Марсел, возвращается на сцену с новым взглядом на жизнь, острыми шутками и фирменной харизмой. Левон Мусаелян стал настоящей звездой стендап-комедии и готов удивить вас своим уникальным стилем.

Покоритель зрительских сердец

Участник популярного шоу «Стендап на ТНТ», он завоевал любовь сотен тысяч зрителей благодаря своим сольным концертам на YouTube. Его остроумные наблюдения и искренний подход к жизни делают каждое выступление незабываемым.

Не упустите шанс!

Этот концерт – отличная возможность погрузиться в мир качественной комедии, где каждый зритель найдет что-то близкое и родное. Это мероприятие точно стоит посетить, так как Левон Мусаелян готов поделиться с вами своим ярким и искренним взглядом на жизнь.

Не пропустите возможность увидеть живое выступление одного из лучших комиков современности!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 3 августа
Standup Bar Екатеринбург, Радищева, 31
18:00 от 1400 ₽

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