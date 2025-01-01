Сольный концерт. Виртуоз ХХI века Антон Самсонов

Сольная программа Антона Самсонова: шедевры классической музыки

Сольная программа молодого пианиста Антона Самсонова, уже покорившего сердца ценителей музыки, включает бессмертные произведения величайших композиторов, чьи имена навсегда вписаны в историю классической музыки: Моцарта, Шопена и Листа.

Вдохновение от Моцарта

Часть программы посвящена гению Вольфганга Амадея Моцарта. Слушатели смогут насладиться изяществом и грацией его стиля, проникнуться чистотой и гармонией музыкального языка композитора. Легкость и виртуозность музыки Моцарта создадут атмосферу праздника и вдохновения.

Романтика Шопена

Сочинения Фредерика Шопена погрузят зрителей в мир романтики и страсти. Звуки его ноктюрнов, мазурок и полонезов наполнят зал лирическими переживаниями и глубокими чувствами. Мелодии Шопена, полные тоски и нежности, затронут самые тонкие струны души каждого слушателя.

Феерия Листа

Завершит концерт феерическое выступление с произведениями Ференца Листа. Его виртуозные сочинения продемонстрируют технику и артистизм молодого пианиста. Музыка Листа, полная мощи и драматизма, станет кульминацией вечера и оставит незабываемое впечатление у всех присутствующих.

Детали концерта

В программе: Моцарт, Шопен, Лист.

Исполнитель: лауреат международных конкурсов Антон Самсонов (фортепиано).

Антон Самсонов родился в 2001 году в Санкт-Петербурге. В шесть лет поступил в Лицей искусств «Санкт-Петербург». Обучался в классах Виктора Павловича Костромитина и Людмилы Владимировны Костромитиной, а также окончил Санкт-Петербургскую государственную консерваторию имени Н. А. Римского-Корсакова, класс профессора Александра Сандлера. В 2019 году занимался композицией в классе Сергея Слонимского.

Достижения и гастроли

Антон является лауреатом множества конкурсов, включая Санкт-Петербургский открытый конкурс юных пианистов и международные конкурсы имени Антона Рубинштейна. Он также был награжден Гранд-при международного конкурса «Музыкальный мост» в Норвегии и гастролировал в различных странах Европы.

Продолжительность концерта — 1,5 часа без антракта. Рекомендуется для слушателей старше 6 лет. Не упустите возможность насладиться магией классической музыки!