Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Наследник» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Сольный концерт синдром главного героя
Киноафиша Сольный концерт синдром главного героя

Сольный концерт синдром главного героя

16+
Возраст 16+

О концерте

Купить билет на концерт Сольный концерт синдром главного героя

Помощь с билетами
В других городах
Март
20 марта пятница
19:00
Ц Екатеринбург, пер. Центральный Рынок, 6, 2 этаж

В ближайшие дни

Илья Бешевли. Презентация альбома Kaleidoscope
6+
Неоклассика
Илья Бешевли. Презентация альбома Kaleidoscope
3 апреля в 19:00 Концертный зал Маклецкого
от 900 ₽
Мельница. 20 лет Невесте Полоза
12+
Рок Фолк
Мельница. 20 лет Невесте Полоза
10 июня в 20:00 Летний театр в парке Маяковского
от 2000 ₽
Мурат Тхагалегов
18+
Поп
Мурат Тхагалегов
12 июня в 18:00 Свобода
от 2500 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где проходят стендап вечера в Питере? Где проходят стендап вечера в Питере?
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше