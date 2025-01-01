Меню
Сольный концерт: Саша Малой
Билеты от 1000₽
Экспрессивный комик, решивший отказаться от карьеры на телевидении 18+
Возраст 18+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Стендап-комик, участник популярных YouTube проектов, участник Стендап на ТНТ

Его юмор основан на остроумных наблюдениях за повседневной жизнью, личными переживаниями и актуальными темами. Он часто поднимает вопросы отношений и социальных явлений, что делает его выступления близкими и понятными широкой аудитории.

Личный опыт в юморе
Саша активно использует личный опыт в своих номерах, что придает его выступлениям искренность и натуральность. Это позволяет зрителям чувствовать связь с ним и воспринимать его шутки как часть реальной жизни.

Взаимодействие с аудиторией
Малой отличается умением ловко взаимодействовать с аудиторией, что делает его выступления живыми и динамичными, создавая атмосферу комедийного диалога с публикой.

 

Расписание

23 сентября
Still Standup Moscow Москва, Покровка, 17, стр. 5
21:30 от 1000 ₽

