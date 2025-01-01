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Билеты
Сольный концерт. Расул Чабдаров
Билеты от 1500₽
Киноафиша Сольный концерт. Расул Чабдаров

Сольный концерт. Расул Чабдаров

18+
Возраст 18+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Сольный концерт Расула Чабдарова в Standup Café Москва

Не упустите возможность посетить сольный концерт популярного комика Расула Чабдарова! Вечер юмора и искренних эмоций пройдет в уютной атмосфере Standup Café в Москве.

Дата и время

Сбор гостей начнется в 21:30, а сам концерт стартует в 22:00. Не опаздывайте, чтобы не пропустить самое интересное!

О Расуле Чабдарове

Расул Чабдаров — талантливый комик, известный своим уникальным стилем и остроумными шутками. Его выступления полны наблюдений о повседневной жизни, что делает их близкими каждому зрителю. Расул активно выступает на сценах самых разных городов и уже завоевал любовь публики.

Место проведения

Концерт пройдет в Standup Café — популярном месте для любителей стендап-комедии. Здесь царит дружелюбная атмосфера, а также подаются вкусные закуски и напитки.

Билеты

Не забудьте заранее приобрести билеты, чтобы гарантировать себе место на этом незабываемом вечере! Узнать о стоимости и доступности мест можно на сайте Standup Café.

Приходите на концерт Расула Чабдарова и зарядитесь позитивом на весь вечер!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
29 июля
Standup Café Москва, Покровка, 16
21:30 от 1500 ₽
14 августа
Standup Café Москва, Покровка, 16
19:00 от 2000 ₽

Фотографии

Сольный концерт. Расул Чабдаров

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