Сольный концерт Ольги Волковой в НОВАТе

В НОВАТе состоится сольный концерт скрипачки Ольги Волковой, лауреата международных конкурсов и концертмейстера оркестра Михайловского театра, а также оркестра musicAeterna. В программе — «Шесть сонат для скрипки соло» Эжена Изаи. Ольга исполнит произведения на скрипке Антонио Страдивари «Nestor» ex Rode (1735).

Каждая соната в этом концерте представляет собой уникальный портрет знаменитого скрипача-виртуоза, современника Изаи, и найдет отклик у любителей классической музыки и ценителей виртуозного исполнительского мастерства.

Камерная программа с шедеврами Шостаковича и Прокофьева

Выдающаяся скрипачка представит сибирской публике камерную программу, в центре которой музыка двух величайших композиторов XX века — Сергея Прокофьева и Дмитрия Шостаковича. В 2023 году отмечается 120-летие со дня рождения Шостаковича, что делает обращение к его наследию особенно актуальным.

Программа откроется двумя сонатами Прокофьева для скрипки и фортепиано. Соната № 1 фа минор, op. 80 — одно из самых напряженных и мрачных произведений композитора, над которым он работал почти десять лет, в том числе во время Великой Отечественной войны. Как говорил сам Прокофьев, в финале «сквозь туман слышен холодный ветер, гуляющий по кладбищу». Этот концерт требует от исполнителя не только безупречной техники, но и высшей концентрации.

Соната № 2 ре мажор, op. 94bis, наоборот, наполнена светом и яркостью. Первоначально написанная для флейты, по совету Давида Ойстраха она была переложена для скрипки и стала одной из самых лиричных страниц камерного наследия Прокофьева.

Личное высказывание Шостаковича

Во втором отделении концерта прозвучит Соната для скрипки и фортепиано op. 134 Дмитрия Шостаковича. Это последнее камерное сочинение композитора в жанре и одно из его самых личных высказываний. Написанная в 1968 году для Давида Ойстраха, которая была уже тяжело больна, соната воспринимается как музыкальная исповедь, в которой трагизм и ирония соединяются в глубоком диалоге со слушателем.

Взаимодействие инструментов и исполнителей

В сонатах Прокофьева и Шостаковича фортепиано выступает как равноправный партнер скрипки. Партия пианино насыщена и драматургически значима, формируя полноценный диалог, в котором рождается внутренняя напряженность и смысловая глубина звучания. Партию фортепиано во всех произведениях программы исполнит талантливая пианистка Яна Нагиева.

Возвращение Ольги Волковой на сцену НОВАТа — редкая возможность услышать знаковые произведения XX века в камерном формате. Здесь каждая интонация обретает особую выразительность, а музыка становится пространством глубокого и личного разговора.