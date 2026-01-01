Сольный концерт Образцового художественного коллектива Ансамбля кавказского танца «Роква»
6+
Продолжительность 105 минут
О концерте

Юбилейный концерт ансамбля «Роква» в Зимнем театре

15 лет назад в Сочи начал свой путь коллектив, посвятивший себя кавказской танцевальной культуре. Сегодня «Роква» – это Образцовый художественный коллектив, лауреат всероссийских и международных конкурсов и обладатель Гран-При.

Руководители ансамбля «Роква» могут похвастаться опытом работы в ведущих государственных ансамблях Грузии. Их профессиональный подход к каждому участнику, внимание к деталям и верность традиционному исполнению делают спектакли уникальными.

В юбилейный вечер ансамбль выйдет на сцену Зимнего театра, чтобы подарить зрителям лучшее из того, что было создано за 15 лет. В концерте представлены хореографические композиции, ставшие визитной карточкой коллектива, а также новые постановки, где традиции грузинского и кавказского танца обретают новое сценическое дыхание.

«Роква» демонстрирует уважение к корням и традициям, а также высокую культуру исполнения, отточенную годами репетиций и выступлений. В танцах коллектива гармонично сочетаются мужская сила и темперамент с женской грацией, пластикой и достоинством.

За 15 лет коллектив побывал на сценах самых разных городов России – от южных до центральных, и везде его встречали тёплым приёмом. Юбилейный концерт в Зимнем театре станет значимым событием для всех, кто ценит настоящее танцевальное искусство.

