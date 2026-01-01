Спектакль Сольный концерт грузинского, образцового ансамбля танцев народов Кавказа «Имерети»

Сольный концерт ансамбля «Имерети» в Зимнем театре Сочи

В Зимнем театре Сочи состоится сольный концерт образцового ансамбля танцев народов Кавказа «Имерети». Гостям представят новую программу, которая познакомит зрителей с колоритом грузинской культуры.

Яркие эмоции и национальные традиции

Ансамбль «Имерети» обещает подарить незабываемые впечатления. Участники коллектива продемонстрируют зажигательные номера, а роскошные костюмы создадут неповторимую атмосферу. Музыкальное сопровождение позволит глубже ощутить всю красоту традиционного грузинского искусства.

Для любителей культуры

Этот концерт станет настоящим праздником для всех, кто ценит национальные танцевальные коллективы и яркие культурные мероприятия. Мы рады приветствовать всех гостей города и уверены, что этот вечер запомнится надолго!