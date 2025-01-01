Сольный концерт Gazan

Не пропусти самое яркое событие года! Популярный блогер и певец Gazan отметит свой День Рождения в Москве с большим сольным концертом. Этот концерт станет настоящим праздником для всех его поклонников!
В программе концерта ты сможешь услышать самые популярные песни Gazan: «Че за лев этот тигр», «Обоюдно», «Бархатные тяги», «Суетолог», «Богатырь» и многие другие. Это отличная возможность не только насладиться живым исполнением, но и вспомнить любимые моменты из своей жизни, которые связаны с этими композициями.
Концерт проходит в рамках проекта «Звезды рядом», который объединяет самых ярких представителей музыкальной сцены. Генеральный продюсер события — Наталья Локтева, известная своими масштабными проектами и вниманием к деталям.
Приходи и стань частью этого незабываемого вечера! Ждем тебя на сцене, где мечты становятся реальностью!