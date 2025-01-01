Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Сольный концерт Gazan
Билеты от 3000₽
Киноафиша Сольный концерт Gazan

Сольный концерт Gazan

6+
Возраст 6+
Билеты от 3000₽

О концерте/спектакле

Сольный концерт Gazan: Праздник для всех поклонников!

Не пропусти самое яркое событие года! Популярный блогер и певец Gazan отметит свой День Рождения в Москве с большим сольным концертом. Этот концерт станет настоящим праздником для всех его поклонников!

Что тебя ждет на концерте?

  • Живое исполнение всех хитов, которые ты знаешь наизусть!
  • Крутой мощный звук, погружающий в атмосферу праздника.
  • Невероятная атмосфера и море позитивных эмоций.
  • Meet & Greet с Gazan после концерта! У тебя будет шанс лично пообщаться со своим кумиром, сфотографироваться и получить автограф.

Завораживающие хиты на одной сцене

В программе концерта ты сможешь услышать самые популярные песни Gazan: «Че за лев этот тигр», «Обоюдно», «Бархатные тяги», «Суетолог», «Богатырь» и многие другие. Это отличная возможность не только насладиться живым исполнением, но и вспомнить любимые моменты из своей жизни, которые связаны с этими композициями.

Уникальный проект «Звезды рядом»

Концерт проходит в рамках проекта «Звезды рядом», который объединяет самых ярких представителей музыкальной сцены. Генеральный продюсер события — Наталья Локтева, известная своими масштабными проектами и вниманием к деталям.

Приходи и стань частью этого незабываемого вечера! Ждем тебя на сцене, где мечты становятся реальностью!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
6 сентября
Театр на Цветном Москва, Цветной б-р, 11, стр. 2
17:00 от 3000 ₽

В ближайшие дни

Biopsyhoz
18+
Электронная музыка
Biopsyhoz
7 сентября в 18:00 Северный речной вокзал
от 2500 ₽
Евгений Дятлов
18+
Эстрада
Евгений Дятлов
30 августа в 20:00 Академ-джаз-клуб
от 2500 ₽
6+
Классическая музыка
Новогодний концерт с Петром Востоковым
14 декабря в 19:30 Театральный центр «На Плющихе»
от 1000 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше