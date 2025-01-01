Меню
Солнышко про запас
Киноафиша Солнышко про запас

Спектакль Солнышко про запас

0+
Режиссер Люся Ворона
Продолжительность 1 час
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Интерактивный кукольный спектакль

Приглашаем вас на интерактивный познавательный кукольный спектакль «Солнышко про запас», который является частью серии «Сказки Ёжика». В этом увлекательном представлении маленькие зрители смогут познакомиться с добрыми и забавными персонажами леса.

Сюжет

Наступила осень, и все животные начинают делать запасы на зиму. Но медвежонку приходит в голову необычная идея: он хочет сохранить на зиму Лучик солнышка, запах малины и жужжание пчелы. Лесной народ смеется над его задумкой и считает, что медвежонок только отвлекается, ведь всем нужно готовиться к зиме. Но медвежонок не слушает, собирает свои «сокровища», устает и засыпает.

О театре

Спектакль поставлен театром кукол «Играем сказку» под руководством режиссера и мастера кукол Люси Вороновой. В ролях выступают: Люся Ворона, Елена Степанова и Денис Маярский. Продюсер — Анастасия Козельская.

Приглашаем на представление!

Этот спектакль станет не только увлекательным, но и поучительным для детей. Приходите вместе с детьми, чтобы пережить все приключения медвежонка и узнать, что на самом деле важно в жизни!

