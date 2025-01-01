Спектакль Солнышко и снежные человечки

Меню
Солнышко и снежные человечки
0+
Режиссер Никита Шмитько
Продолжительность 50 минут, без антракта
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Волшебная зимняя сказка для самых маленьких

Добро пожаловать в тёплый и уютный мир зимней сказки! История начинается, когда бабушка Зима удобно устраивается в кресле с вязанием и открывает шкаф, полный её удивительных историй. Одна из них — о Снежных человечках, которые решили отправиться на поиски Солнышка.

Сказочное путешествие

Снежные человечки отправляются в волшебный лес, где встречают Сову, Белочку, Зайку, Волчонка и других лесных обитателей. Эти милые звери, уставшие от зимнего холода, с нетерпением ждут возвращения весны, чтобы Солнышко согрело их своим теплом.

Для детей и родителей

«Солнышко и снежные человечки» — это добрая сказка для детей и их родителей. Спектакль наполнен яркими персонажами, теплотой и искренностью, которые подарят зрителям чудесное настроение.

Присоединяйтесь к сказочному путешествию, где дружба, забота и вера в добро делают зиму по-настоящему волшебной!

Расписание

Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 29 ноября
Пространство «Артразбег» Санкт-Петербург, Савушкина, 139
12:00 от 400 ₽

