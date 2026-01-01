Солнечный орган: от Баха до The Beatles

Летний концерт с органом от Марии Блажевич

Летнюю афишу Collegium Musicum открывает программа известной органистки Марии Блажевич. Это музыкальное событие станет настоящим гимном солнцу, наполненным яркими мелодиями и разнообразными музыкальными эпохами.

В программе вы сможете услышать произведения великих композиторов, таких как Иоганн Себастьян Бах, Эдвард Григ, Вольфганг Амадей Моцарт, Шарль-Мари Видор и Игорь Михель. Концерт обещает быть настоящим праздником звука, где орган будет звучать не только в классических произведениях, но и обернется невероятными интерпретациями популярных песен, включая фантазию на темы The Beatles.

Каждое произведение в программе насыщено колоритом — от утреннего света до яркого сияния полного дня. Вы станете свидетелем того, как орган раскрывает свое виртуозное звучание и переносит в мир удивительных музыкальных образов. Не упустите шанс насладиться летним концертом, который подарит вам заряд положительных эмоций и вдохновения.