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Солнечный луч
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Киноафиша Солнечный луч

Спектакль Солнечный луч

Постановка
Театр кукол им. Образцова 6+
Режиссер Сергей Ягодкин
Продолжительность 45 минут, без антракта
Возраст 6+
Билеты от 0₽

О концерте/спектакле

Кукольный спектакль о маленьком мышонке 

Удивительная история в обычном доме

Спектакль, основанный на пьесе Александра Попеску, рассказывает об удивительной истории, произошедшей в самом обычном доме.

Мышонок Муф

В одном подвале жил маленький мышонок по имени Муф. Он обустроил себе уютное гнёздышко из ненужных людям вещей и проводил время в тепле и безопасности. Однако всё изменилось, когда в подвал попала любимая хозяевами дома фарфоровая балерина Питт...

Смысл спектакля

«Это спектакль о том, что перед рассветом всегда бывает самая тёмная ночь. Ночь символизирует обиды, преодолев которые, человек способен принять другого. А рассвет — это солнечный луч, который помогает увидеть ближнего и тем самым разрушить своё одиночество», — говорит режиссёр Сергей Ягодкин.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
19 октября
Театр кукол им. Образцова Москва, Садовая-Самотечная, 3
15:00

Фотографии

Солнечный луч Солнечный луч Солнечный луч

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