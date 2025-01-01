Спектакль Солнечный луч

Кукольный спектакль о маленьком мышонке

Удивительная история в обычном доме

Спектакль, основанный на пьесе Александра Попеску, рассказывает об удивительной истории, произошедшей в самом обычном доме.

Мышонок Муф

В одном подвале жил маленький мышонок по имени Муф. Он обустроил себе уютное гнёздышко из ненужных людям вещей и проводил время в тепле и безопасности. Однако всё изменилось, когда в подвал попала любимая хозяевами дома фарфоровая балерина Питт...

Смысл спектакля

«Это спектакль о том, что перед рассветом всегда бывает самая тёмная ночь. Ночь символизирует обиды, преодолев которые, человек способен принять другого. А рассвет — это солнечный луч, который помогает увидеть ближнего и тем самым разрушить своё одиночество», — говорит режиссёр Сергей Ягодкин.