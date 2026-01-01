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Солнечный берег
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Киноафиша Солнечный берег

Солнечный берег

16+
Возраст 16+
Билеты от 0₽

О концерте

Концерт в Арт-кафе театра Вахтангова

Приглашаем вас на концерт Виталия Кисся — лауреата международных конкурсов, композитора и гитариста, который работал с такими знаменитыми артистами, как Александр Малинин, Демис Руссос и Валерия.

Виталий — участник известных музыкальных передач «Романтика Романса» и «Шаболовка, 37» на канале «Культура». Его новая программа «Солнечный берег» обещает быть ярким и запоминающимся событием.

Музыка из разных уголков мира

В программе вы услышите коктейль из различных музыкальных стилей: традиционный джаз, кубинскую сальсу, бразильскую босса-нову и самбу. Этот синтез латиноамериканской музыки, элегантных джазовых баллад и динамичного свинга создаст уникальную атмосферу, насыщенную ритмом и энергией.

Авторские композиции и новые впечатления

Кроме того, в концерте прозвучат авторские песни Виталия Кисся, которые помогут раскрыть весь спектр его творческой индивидуальности. Не пропустите возможность насладиться музыкой, которая объединяет и вдохновляет!

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Октябрь
28 октября среда
20:00
Театр им. Вахтангова. Новая сцена и Арт-кафе Москва, Арбат, 24

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