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Солнечная линия
Киноафиша Солнечная линия

Спектакль Солнечная линия

18+
Режиссер Алсу Самигуллина
Возраст 18+

О концерте/спектакле

«Солнечная линия»: комедия о любви и ненависти

Когда-нибудь вы испытывали желание растерзать свою половинку в ярости от непонимания? Или, наоборот, взлететь от любви, которая переполняет вашу душу? Эти чувства знакомы каждому из нас, вне зависимости от возраста. Даже маленькие дети могут любить и ненавидеть, прощать и уступать.

Наш спектакль «Солнечная линия» приглашает вас в увлекательное путешествие по лабиринтам человеческих эмоций. Здесь вы увидите, как сделать первый шаг к пониманию и любви, не боясь открыть свои чувства.

Что вас ждет на сцене?

«Солнечная линия» — это не просто комедия. Это история о том, как важно уметь говорить о своих чувствах и потребностях. Спектакль наполнен юмором и жизненными ситуациями, знакомыми каждому зрителю. Вы сможете узнать, как дать понять другому человеку, что он вам нужен, и ощутить тепло взаимопонимания.

Приглашаем зрителей!

Не упустите возможность увидеть самую необычную комедию этого сезона! Приходите на спектакль, который поможет вам осознать, что любовь и понимание — это ключевые составляющие человеческих отношений. «Солнечная линия» ждет вас!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Уфа, 23 июля
The Театр Уфа, ​Карла Маркса, 48/1
19:00 от 1550 ₽

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