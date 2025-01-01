Меню
Солнечная линия
Киноафиша Солнечная линия

Спектакль Солнечная линия

Продолжительность 1 час 30 минут

О спектакле

Спектакль «Солнечная линия» в Алматы

Муж и жена застревают на кухне до самого утра, пытаясь найти выход из семейного кризиса. В их отношениях царит абсолютная дистанция, и лишь искренний разговор может стать тем самым ключом к новой жизни.

О чем спектакль?

В процессе диалога герои меняют привычные роли и представления о семейной жизни. Пьеса поднимает важные вопросы коммуникации, которые сегодня становятся особенно актуальными.

Темы и содержание

«Солнечная линия» исследует проблемы взаимодействия между людьми, показывая, как быстро можно потерять связь с близкими. Этот спектакль позволяет зрителям задуматься: как восстановить утерянный контакт? Как преодолеть барьеры, которые мы сами создали в своих отношениях?

Почему стоит посмотреть?

Спектакль обладает глубоким эмоциональным наполнением и актуальной тематикой. Он заставляет задуматься о значении общения в нашей жизни, а также о том, насколько важно уметь слушать и слышать друг друга.

Не упустите возможность увидеть «Солнечную линию» и, возможно, найти ответы на вопросы, которые волнуют каждого из нас.

Режиссер
Дмитрий Гомзяков
В ролях
Айсулу Азимбаева
Аскар Ильясов

Декабрь
15 декабря понедельник
20:00
Almaty Theatre г. Алматы, пр. Аль-Фараби 30
от 15000 ₽

