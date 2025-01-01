Предновогодний квартирник в пабе «O'Connell's»

В уютном пабе «O'Connell's» состоится особый предновогодний квартирник «Солнце Свободы». Этот вечер станет отличной возможностью зарядиться позитивными эмоциями и настроением.

Музыка и атмосферa

В программе — лучшие песни группы White Hot Ice, а также выступления их друзей. Вам предложат насладиться живой музыкой в дружеской обстановке. Такой вечер обязательно понравится любителям ярких музыкальных встреч с близкими.

Неповторимая атмосфера

Паб «O'Connell's» известен своей уютной атмосферой, что сделает это событие ещё более запоминающимся. Приходите повеселиться и насладиться замечательной музыкой в преддверии праздника.

Не упустите шанс стать частью этого яркого события!