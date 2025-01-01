Меню
Солнце Парижа
Спектакль Солнце Парижа

Спектакль Солнце Парижа

16+
Продолжительность 2 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Солнечная Франция на сцене. Музыкальный вечер в Доме офицеров

История о любви и мечте, где бедный мальчик из итальянской деревни стремится стать великим певцом-шансонье и знаменитым актером, покорившим весь мир. Каково это — оказаться между иконами кино, такими как Мэрилин Монро и Симона Синьоре? Это приключение ждет вас на спектакле, в который мы перенесем вас в атмосферу солнечной Франции.

На протяжении одного вечера вы вновь окунетесь в романтическую атмосферу, где женщины добры и прекрасны, а мужчины мужественны и великодушны. В программе выступления будут звучать известные песни из репертуара Ива Монтана, Эдит Пиаф и Мэрилин Монро. Музыка и стихи, написанные великими композиторами и поэтами, такими как Шарль Трене, Юбер Жиро, Анри Конте, Франсис Лемарк, Франсис Ле, Пьер Бару, Джозеф Косма, Жак Превер и другими, заставят ваши сердца биться быстрее.

Музыкальное путешествие

Спектакль обещает стать настоящим музыкальным путешествием в прошлое, в котором каждая нота и слово вызывают непередаваемые эмоции. Важный момент: представление идет с одним антрактом, что дает зрителям время насладиться атмосферой за кулисами и обсудить увиденное.

Не упустите возможность стать частью этого незабываемого вечера! Погрузитесь в мир музыки и мечты, и, возможно, вы найдете вдохновение для новых свершений.

Режиссер
Сергей Скоморохов
В ролях
Андрей Смелов
Алёна Биккулова
Артур Ераносов
Андрей Пирог

Расписание

Расписание

Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

