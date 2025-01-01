Меню
Солнце Парижа. Трио Provans
16+
О концерте/спектакле

Солнце Парижа: Концерт Трио Provans в Перми

Трио Provans из Екатеринбурга приглашает вас на незабываемый концерт, который погрузит в атмосферу французской романтики и легкости. Музыканты: Евгений Гуренко (аккордеон), Иван Даниленко (гитара) и Денис Давыдов (саксофон) представят удивительное звучание, соединяющее шедевры французской эстрадной музыки с современными музыкальными направлениями.

Исполнители и их стиль

Каждый из участников трио обладает богатым опытом и уникальным стилем. Евгений Гуренко прославился как виртуоз аккордеона, а его выступления всегда полны эмоций. Иван Даниленко, мастер гитары, привносит в композиции свежую интерпретацию известных мелодий. Денис Давыдов на саксофоне создает завораживающую атмосферу, которую трудно забыть.

Почему стоит посетить

Концерт Трио Provans — это не просто музыка, это путешествие в сердце Парижа. Зрителям будет предложено насладиться не только изысканными композициями, но и тесным взаимодействием с артистами. Музыка создаст уникальную атмосферу, что позволит каждому почувствовать себя частью этого музыкального мира.

Интересные факты

Трио Provans активно выступает не только в России, но и за ее пределами, получая восхищенные отклики зрителей. Их репертуар включает как классические французские шансон, так и авторские композиции, что делает каждое выступление уникальным.

Не упустите возможность насладиться вечером, полным музыки и вдохновения. Концерт пройдет в уютной атмосфере, где каждый гость станет свидетелем настоящего музыкального волшебства!

Сентябрь
26 сентября пятница
20:30
Cult Пермь, Сибирская, 8
от 1200 ₽

