Театрально-образовательный проект для детей

К юбилейной дате Фондом поддержки театрального искусства «Премьера» и NEBOLSHИМ ТЕАТРОМ был создан уникальный проект «Солнце муха крокодил». Это театрально-образовательное направление реализуется с использованием гранта, предоставленного ООГО «Российский фонд культуры» в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура».

О проекте

Проект «Солнце муха крокодил» направлен на развитие театрального искусства и популяризацию культурных ценностей среди людей различных возрастов. Он включает в себя мастер-классы, лекции и практические занятия, которые будут проводиться в стенах NEBOLSHЕГО ТЕАТРА. Участие в проекте может стать великолепной возможностью для тех, кто хочет расширить свои знания о театре и научиться чему-то новому.

Присоединяйтесь к нам, чтобы стать частью этого захватывающего культурного события и открыть для себя мир театра в новом свете!