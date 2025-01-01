Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Солисты Оркестра CAGMO. Сны Людовико Эйнауди при свечах
Билеты от 3500₽
Киноафиша Солисты Оркестра CAGMO. Сны Людовико Эйнауди при свечах

Солисты Оркестра CAGMO. Сны Людовико Эйнауди при свечах

6+
Возраст 6+
Билеты от 3500₽

О концерте/спектакле

Музыка Людовико Эйнауди при свечах

Новая концертная программа «Сны Людовико Эйнауди при свечах» обещает незабываемое погружение в мир музыки под мягким светом свечей. Виртуозное исполнение оркестра CAGMO подарит зрителям уникальную атмосферу, где каждая мелодия зазвучит по-новому.

Людовико Эйнауди: современный классик

Людовико Эйнауди – самый востребованный композитор современности и давний друг нашего театра. Мы рады организовывать его гастроли с 2012 года, и сейчас представляем новые интерпретации его произведений.

Неповторимые аранжировки

В этом концерте прозвучат выдающиеся композиции Эйнауди, многие из которых ранее исполнялись только на фортепиано. Благодаря оригинальным аранжировкам, дополненным струнными партиями, зрители смогут услышать их в новом свете. Мастера оркестра CAGMO придают произведениям особую чувственность и глубину, исполняя их наизусть.

Солисты оркестра

В программе выступят:

  • Марина Нилова – фортепиано
  • Михаил Родионов – виолончель
  • Софья Сидорова – скрипка
  • Валерия Конарева – альт

Приглашаем на концерт!

Откройте для себя магию музыки Людовико Эйнауди в виртуозном исполнении солистов оркестра CAGMO и насладитесь поистине волшебным вечером!

Купить билет на концерт Солисты Оркестра CAGMO. Сны Людовико Эйнауди при свечах

Помощь с билетами
Октябрь
31 октября пятница
19:00
Театральный центр «На Плющихе» Москва, Плющиха, 64/6, стр. 1
от 3500 ₽
В других городах
Октябрь
Декабрь
17 октября пятница
19:00
Большой концертный зал им. Сайдашева Казань, пл. Свободы, 3
от 2800 ₽
22 декабря понедельник
19:00
Дворец Белосельских-Белозерских Санкт-Петербург, Невский просп., 41
от 3100 ₽

В ближайшие дни

Stand-Up + Jazz (два концерта в один вечер)
18+
Юмор Джаз
Stand-Up + Jazz (два концерта в один вечер)
30 ноября в 20:00 Spaten Haus Grand
от 1190 ₽
Женский юмор. Стендап от популярных комикесс с ТВ
18+
Юмор
Женский юмор. Стендап от популярных комикесс с ТВ
6 октября в 20:00 Ритм-блюз
от 1290 ₽
StandUp & Action (Cтендап + Джаз концерт)
18+
Юмор Джаз
StandUp & Action (Cтендап + Джаз концерт)
9 декабря в 20:30 Сергеич
от 890 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше