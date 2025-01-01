Солисты Оркестра CAGMO. Сны Людовико Эйнауди при свечах

Новая концертная программа «Сны Людовико Эйнауди при свечах» обещает незабываемое погружение в мир музыки под мягким светом свечей. Виртуозное исполнение оркестра CAGMO подарит зрителям уникальную атмосферу, где каждая мелодия зазвучит по-новому.
Людовико Эйнауди – самый востребованный композитор современности и давний друг нашего театра. Мы рады организовывать его гастроли с 2012 года, и сейчас представляем новые интерпретации его произведений.
В этом концерте прозвучат выдающиеся композиции Эйнауди, многие из которых ранее исполнялись только на фортепиано. Благодаря оригинальным аранжировкам, дополненным струнными партиями, зрители смогут услышать их в новом свете. Мастера оркестра CAGMO придают произведениям особую чувственность и глубину, исполняя их наизусть.
В программе выступят:
Откройте для себя магию музыки Людовико Эйнауди в виртуозном исполнении солистов оркестра CAGMO и насладитесь поистине волшебным вечером!