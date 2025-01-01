Солисты Оркестра CAGMO. Людовико Эйнауди. Концерт при свечах

Музыка Людовико Эйнауди в исполнении оркестра CAGMO

Людовико Эйнауди — самый востребованный композитор современности и наш старый друг. С 2012 года мы организуем его гастроли, и теперь рады представить вам уникальное событие.

Новая жизнь известных произведений

В программе концерта прозвучат произведения гениального композитора, многие из которых ранее существовали только в формате соло фортепиано. Теперь они обрели новую жизнь благодаря оригинальным аранжировкам, дополненным струнными партиями. Каждая мелодия зазвучит по-новому, создавая уникальную атмосферу, наполненную мягким светом свечей.

Чувствительность и глубина исполнения

Солисты оркестра CAGMO исполняют произведения наизусть, что придает им особую чувственность и глубину. Это позволит вам открыть для себя магию музыки Людовико Эйнауди в виртуозном исполнении, которое оставит незабываемые впечатления.

Не упустите возможность

Приходите и насладитесь вечерним концертом, который подарит вам возможность погрузиться в мир музыкальной красоты и эмоций. Не упустите шанс стать частью этого удивительного события!