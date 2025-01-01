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Солисты Оркестра CAGMO. Людовико Эйнауди. Концерт при свечах
Киноафиша Солисты Оркестра CAGMO. Людовико Эйнауди. Концерт при свечах

Солисты Оркестра CAGMO. Людовико Эйнауди. Концерт при свечах

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Музыка Людовико Эйнауди в исполнении оркестра CAGMO

Людовико Эйнауди — самый востребованный композитор современности и наш старый друг. С 2012 года мы организуем его гастроли, и теперь рады представить вам уникальное событие.

Новая жизнь известных произведений

В программе концерта прозвучат произведения гениального композитора, многие из которых ранее существовали только в формате соло фортепиано. Теперь они обрели новую жизнь благодаря оригинальным аранжировкам, дополненным струнными партиями. Каждая мелодия зазвучит по-новому, создавая уникальную атмосферу, наполненную мягким светом свечей.

Чувствительность и глубина исполнения

Солисты оркестра CAGMO исполняют произведения наизусть, что придает им особую чувственность и глубину. Это позволит вам открыть для себя магию музыки Людовико Эйнауди в виртуозном исполнении, которое оставит незабываемые впечатления.

Не упустите возможность

Приходите и насладитесь вечерним концертом, который подарит вам возможность погрузиться в мир музыкальной красоты и эмоций. Не упустите шанс стать частью этого удивительного события!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Челябинск, 27 июля
Челябинский ДК железнодорожников Челябинск, Цвиллинга, 54
18:00 от 2800 ₽
Ростов-на-Дону, 27 июля
ДК «Ростсельмаш» Ростов-на-Дону, просп. Сельмаш, 3
19:00 от 2800 ₽
Красноярск, 17 августа
Сибирский институт искусств им. Хворостовского Красноярск, Ленина, 22
18:00 от 2800 ₽
Новосибирск, 26 сентября
Концертный зал им. Каца Новосибирск, Красный просп., 18/1
19:00 от 2800 ₽

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