Солисты оркестра CAGMO. Гарри Поттер и Миядзаки. Концерт при свечах

Новая программа CAGMO: «Гарри Поттер и Миядзаки»

Оркестр CAGMO представляет уникальную программу под названием «Солисты оркестра CAGMO — Гарри Поттер и Миядзаки». Это событие обещает стать настоящим праздником для любителей музыки и кино.

Что вас ждет?

Программа состоит из оригинальных аранжировок, специально созданных для виртуозного камерного исполнения. Исполнять музыку будут только солисты оркестра CAGMO, что добавляет мероприятию особую атмосферу.

Структура программы

Программа разделена на два акта по 45 минут с антрактом:

Первый акт: Волшебная музыка Джона Уильямса из фильмов о Гарри Поттере.

Волшебная музыка Джона Уильямса из фильмов о Гарри Поттере. Второй акт: Чарующие композиции Дзё Хисаиси из анимационных шедевров Хаяо Миядзаки, включая: «Ходячий замок» «Принцесса Мононоке» «Ведьмина служба доставки» «Небесный замок Лапута» «Порко Россо» «Ветер крепчает» «Навсикая из долины ветров» «Унесённые призраками» «Мой сосед Тоторо»

Чарующие композиции Дзё Хисаиси из анимационных шедевров Хаяо Миядзаки, включая:

Неповторимая атмосфера

Благодаря эмоциональному исполнению солистов, зрители смогут погрузиться в музыку двух легендарных вселенных. Это уникальная возможность почувствовать мелодии, которые покорили сердца миллионов и отправиться в волшебное путешествие, окруженные сотнями свечей.

Не упустите шанс увидеть это волшебное представление с оркестром CAGMO!