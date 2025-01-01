Солисты оркестра CAGMO. Гарри Поттер и Миядзаки. Концерт при свечах

Оркестр CAGMO представляет уникальную программу под названием «Солисты оркестра CAGMO — Гарри Поттер и Миядзаки». Это событие обещает стать настоящим праздником для любителей музыки и кино.
Программа состоит из оригинальных аранжировок, специально созданных для виртуозного камерного исполнения. Исполнять музыку будут только солисты оркестра CAGMO, что добавляет мероприятию особую атмосферу.
Программа разделена на два акта по 45 минут с антрактом:
Благодаря эмоциональному исполнению солистов, зрители смогут погрузиться в музыку двух легендарных вселенных. Это уникальная возможность почувствовать мелодии, которые покорили сердца миллионов и отправиться в волшебное путешествие, окруженные сотнями свечей.
Не упустите шанс увидеть это волшебное представление с оркестром CAGMO!