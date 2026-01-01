Солисты оперного театра Армении

Звезды оперной сцены в зале органной и камерной музыки

27 июня в 19:00 в Зале органной и камерной музыки состоится долгожданный концерт выдающихся солистов Национального академического театра оперы и балета имени А. Спендиаряна. На одной сцене выступят неподражаемая сопрано Сирануш Гаспарян и блистательный тенор Варужан Мартиросян. Зрителей ждет вечер, наполненный страстью, драматизмом и высочайшим исполнительским мастерством, где прозвучат шедевры русской и мировой оперной классики.

Сирануш Гаспарян: выдающаяся карьера

Карьера Сирануш Гаспарян — это путь звезды, отмеченный талантом и упорным трудом. Окончив Ереванскую государственную консерваторию, она совершенствовала свои навыки под руководством признанных мэтров и участвовала в мастер-классах мирового уровня. Ее исполнение партии Турандот в Армении стало знаковым событием для театрального мира, а дебют в роли Тоски на сцене родного театра ознаменовал начало новой эры в ее карьере. С 2018 года она является ведущей солисткой театра, покоряя публику главными женскими партиями в самых громких премьерах.

Варужан Мартиросян: путь к признанию

Варужан Мартиросян — имя, хорошо знакомое ценителям вокального искусства. Его музыкальный путь начался в Ереванской консерватории, а стажировка в Большом театре открыла новые горизонты. Дебютировав в партии Саро в опере «Ануш», он быстро завоевал признание, исполняя ключевые теноровые партии в таких знаковых постановках, как «Травиата», «Турандот», «Паяцы» и «Отелло». После успешных выступлений в San Diego Opera и LA Opera, Варужан снова стал частью труппы театра имени Спендиаряна.

Программа концерта

Программа концерта обещает стать настоящим подарком для всех поклонников оперы. В исполнении Сирануш Гаспарян и Варужана Мартиросяна прозвучат яркие оперные арии и дуэты, которые подарили миру великие композиторы. Не упустите возможность насладиться выдающимися талантами и шедеврами оперного искусства!