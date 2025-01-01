Солисты Губернаторского симфонического. Чайковский. Брамс

Музыка, полная воспоминаний в Петербургской филармонии

В этом концерте зрители смогут насладиться выдающимися образцами камерно-инструментальной музыки, исполненными международно признанными музыкантами.

Исполнители

Концерт представит ансамбль солистов Губернаторского симфонического оркестра Санкт-Петербурга:

Григорий Тадтаев, скрипка

Ангелина Пялова, скрипка

Сергей Зарубин, альт

Мария Фирсова, альт

Евгения Наумова, виолончель

Анна Мисайлова, виолончель

Евгений Печёнкин, кларнет – лауреат международных конкурсов

Программа концерта

В программе прозвучат:

Пётр Чайковский – Секстет для струнных «Воспоминание о Флоренции», соч. 70

Антон Лубченко – Секстет для струнных «Воспоминание о Венеции», соч. 106

Иоганнес Брамс – Квинтет для кларнета и струнного квартета си минор, соч. 115

На этом концерте зрители смогут испытать атмосферу романтики и ностальгии. Произведения, написанные совремниками в своей работе, дарят уникальное погружение в мир музыкальных воспоминаний.

Информация о концерте

Продолжительность концерта составляет 1 час 45 минут с антрактом. Рекомендуется для зрителей старше 6 лет.