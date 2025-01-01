Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Солисты Губернаторского симфонического. Чайковский. Брамс
Киноафиша Солисты Губернаторского симфонического. Чайковский. Брамс

Солисты Губернаторского симфонического. Чайковский. Брамс

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Музыка, полная воспоминаний в Петербургской филармонии

В этом концерте зрители смогут насладиться выдающимися образцами камерно-инструментальной музыки, исполненными международно признанными музыкантами.

Исполнители

Концерт представит ансамбль солистов Губернаторского симфонического оркестра Санкт-Петербурга:

  • Григорий Тадтаев, скрипка
  • Ангелина Пялова, скрипка
  • Сергей Зарубин, альт
  • Мария Фирсова, альт
  • Евгения Наумова, виолончель
  • Анна Мисайлова, виолончель
  • Евгений Печёнкин, кларнет – лауреат международных конкурсов

Программа концерта

В программе прозвучат:

  • Пётр Чайковский – Секстет для струнных «Воспоминание о Флоренции», соч. 70
  • Антон Лубченко – Секстет для струнных «Воспоминание о Венеции», соч. 106
  • Иоганнес Брамс – Квинтет для кларнета и струнного квартета си минор, соч. 115

На этом концерте зрители смогут испытать атмосферу романтики и ностальгии. Произведения, написанные совремниками в своей работе, дарят уникальное погружение в мир музыкальных воспоминаний.

Информация о концерте

Продолжительность концерта составляет 1 час 45 минут с антрактом. Рекомендуется для зрителей старше 6 лет.

Купить билет на концерт Солисты Губернаторского симфонического. Чайковский. Брамс

Помощь с билетами
В других городах
Октябрь
17 октября пятница
19:00
Малый зал Петербургской филармонии Санкт-Петербург, Невский просп., 30
от 1000 ₽

Фотографии

Солисты Губернаторского симфонического. Чайковский. Брамс Солисты Губернаторского симфонического. Чайковский. Брамс Солисты Губернаторского симфонического. Чайковский. Брамс Солисты Губернаторского симфонического. Чайковский. Брамс Солисты Губернаторского симфонического. Чайковский. Брамс Солисты Губернаторского симфонического. Чайковский. Брамс

В ближайшие дни

Мировые рок-хиты. Crush String Quartet. Концерт в арт-пространстве «Фабрика»
6+
Рок
Мировые рок-хиты. Crush String Quartet. Концерт в арт-пространстве «Фабрика»
5 октября в 19:00 Арт-пространство «Фабрика»
от 1600 ₽
Фортепианный концерт. Вечер второй
6+
Классическая музыка
Фортепианный концерт. Вечер второй
5 ноября в 19:30 Мариинский-2
Билеты
Оркестр CAGMO. Симфония Expedition 33
6+
Классическая музыка
Оркестр CAGMO. Симфония Expedition 33
12 ноября в 19:00 ДК им. Ленсовета
от 3200 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше