Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Солисты барокко
Билеты от 800₽
Киноафиша Солисты барокко

Солисты барокко

6+
Возраст 6+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

Уникальный V Международный музыкальный фестиваль "GNESSIN AIR на Знаменке"

С 7 по 17 августа 2025 года в Органном зале в центре Москвы пройдет V Международный музыкальный фестиваль "GNESSIN AIR на Знаменке". Это событие станет частью Московской международной Летней школы в Гнесинке и предложит зрителям непревзойденные музыкальные впечатления.

Солисты барокко: возможность выступить с профессиональным оркестром

В рамках фестиваля пройдет удивительный проект, где каждый участник сможет сыграть соло с профессиональным оркестром старинной музыки. Концерты серии "Солисты барокко" уже зарекомендовали себя как настоящие музыкальные события, собирая аншлаги в Гнесинской школе.

Это уникальная возможность для молодых музыкантов исполнить старинные произведения своего репертуара в том звучании, которое задумал композитор. В составе оркестра — струнный квинтет, клавесин, лютня, теорба, гитара и старинные ударные инструменты.

Автор и ведущий проекта

Автором проекта, а также его ведущим и дирижером, выступает Александр Посикера. Прием заявок от солистов уже открыт на сайте https://summer.gnessinka.ru.

Программа фестиваля

Фестиваль "GNESSIN AIR на Знаменке" предлагает традиционный формат "11 дней музыки нон-стоп". Зрителей ждут дневные, вечерние (в 19:00) и ночные концерты (в 21:00) с участием известных музыкантов из России и зарубежья, а также разнообразных ансамблей и оркестров.

В программе фестиваля звучат классика, джаз, современная и старинная музыка. Обратите внимание, что возможны изменения в программе, поэтому следите за обновлениями!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
15 августа
МССМШ им. Гнесиных Москва, Знаменка, 12/2, стр. 3
12:00 от 800 ₽

В ближайшие дни

Супер проверка комиков с ТВ
18+
Юмор
Супер проверка комиков с ТВ
24 июля в 21:30 Standup Café
от 450 ₽
Владимир Кузьмин
18+
Владимир Кузьмин
1 сентября в 21:00 Petter
от 7500 ₽
18+
Юмор
Карина Мейханаджян. Проверка материала
25 июля в 22:00 Still Standup Moscow
от 1000 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше