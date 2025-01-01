Уникальный V Международный музыкальный фестиваль "GNESSIN AIR на Знаменке"

С 7 по 17 августа 2025 года в Органном зале в центре Москвы пройдет V Международный музыкальный фестиваль "GNESSIN AIR на Знаменке". Это событие станет частью Московской международной Летней школы в Гнесинке и предложит зрителям непревзойденные музыкальные впечатления.

Солисты барокко: возможность выступить с профессиональным оркестром

В рамках фестиваля пройдет удивительный проект, где каждый участник сможет сыграть соло с профессиональным оркестром старинной музыки. Концерты серии "Солисты барокко" уже зарекомендовали себя как настоящие музыкальные события, собирая аншлаги в Гнесинской школе.

Это уникальная возможность для молодых музыкантов исполнить старинные произведения своего репертуара в том звучании, которое задумал композитор. В составе оркестра — струнный квинтет, клавесин, лютня, теорба, гитара и старинные ударные инструменты.

Автор и ведущий проекта

Автором проекта, а также его ведущим и дирижером, выступает Александр Посикера. Прием заявок от солистов уже открыт на сайте https://summer.gnessinka.ru.

Программа фестиваля

Фестиваль "GNESSIN AIR на Знаменке" предлагает традиционный формат "11 дней музыки нон-стоп". Зрителей ждут дневные, вечерние (в 19:00) и ночные концерты (в 21:00) с участием известных музыкантов из России и зарубежья, а также разнообразных ансамблей и оркестров.

В программе фестиваля звучат классика, джаз, современная и старинная музыка. Обратите внимание, что возможны изменения в программе, поэтому следите за обновлениями!