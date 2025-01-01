Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Солисты ансамбля «Чистая классика»
Билеты от 500₽
Киноафиша Солисты ансамбля «Чистая классика»

Солисты ансамбля «Чистая классика»

6+
Возраст 6+
Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

Концерт камерной музыки с ансамблем «Чистая классика»

Солисты ансамбля «Чистая классика» представляют уникальную программу, посвященную шедеврам камерной музыки XVIII — начала XX века. В числе участников: Наталья Савинова (меццо-сопрано), Николай Попов (флейта), Ярослав Красников (скрипка), Алексей Попов (альт), Виктор Козодов (виолончель) и Виктор Ямпольский (фортепиано).

В программе концерта

Программа включает произведения великих композиторов, таких как Иоганн Себастьян Бах, Феликс Мендельсон и Иоганнес Брамс, а также известные вокальные циклы Мануэля де Фальи. В связи с динамикой программы возможны изменения.

Чарующая звучность Баха

Соната си минор, BWV 1030, для флейты и клавесина является одной из самых сложных и значительных флейтовых сонат Баха. Эта работа выделяется гармонией взаимодействия между солирующей флейтой и клавесином, который выступает равноправным партнером.

 

Мендельсон и его ранние достижения

Соната до минор для альта и фортепиано, написанная Мендельсоном в пятнадцатилетнем возрасте, демонстрирует хрупкий баланс взаимодействия между двумя инструментами. Композитор сам прекрасно играл на альте, что стало основой для выбора солирующего инструмента.

Эмоциональная глубина Брамса

Квартет до минор для скрипки, альта, виолончели и фортепиано, оп. 60, наполнен драматическим напряжением, которое сохраняется на протяжении всего произведения. Исключение составляет только третья часть, которая передает трепетную лирику Брамса.

Испанская мелодия Фальи

«Семь испанских народных песен» — это один из самых исполняемых вокальных циклов на испанском языке. Мануэль де Фалья создал красочные обработки народных мелодий, каждая из которых обретает жизнь благодаря выразительной фортепианной партии, особенно в интро и интерлюдиях.

Программа концерта

  • I отделение
    • И. С. Бах - Соната си минор для флейты и фортепиано, BWV 1030
    • Мендельсон - Соната до минор для альта и фортепиано
  • II отделение
    • Равель - Кадиш для голоса в сопровождении ансамбля
    • Павана на смерть инфанты для голоса в сопровождении ансамбля
    • Фалья - Семь испанских народных песен для голоса в сопровождении ансамбля
    • Брамс - Квартет до минор для скрипки, альта, виолончели и фортепиано, оп. 60

Купить билет на концерт Солисты ансамбля «Чистая классика»

Помощь с билетами
Ноябрь
10 ноября понедельник
19:00
Концертный зал «Зарядье» Москва, Варварка, 6, стр. 4
от 500 ₽

В ближайшие дни

Стендап в Парке Горького
18+
Юмор
Стендап в Парке Горького
3 ноября в 21:00 Жаровня
от 990 ₽
Мировые рок-хиты на виолончелях: Atomic Cellos
6+
Рок Живая музыка
Мировые рок-хиты на виолончелях: Atomic Cellos
31 октября в 19:00 Standup Café
от 1200 ₽
18+
Вечеринка Эстрада
Кому за
1 ноября в 19:00 Глебовский ДК
от 1500 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше