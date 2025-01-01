Концерт камерной музыки с ансамблем «Чистая классика»

Солисты ансамбля «Чистая классика» представляют уникальную программу, посвященную шедеврам камерной музыки XVIII — начала XX века. В числе участников: Наталья Савинова (меццо-сопрано), Николай Попов (флейта), Ярослав Красников (скрипка), Алексей Попов (альт), Виктор Козодов (виолончель) и Виктор Ямпольский (фортепиано).

В программе концерта

Программа включает произведения великих композиторов, таких как Иоганн Себастьян Бах, Феликс Мендельсон и Иоганнес Брамс, а также известные вокальные циклы Мануэля де Фальи. В связи с динамикой программы возможны изменения.

Чарующая звучность Баха

Соната си минор, BWV 1030, для флейты и клавесина является одной из самых сложных и значительных флейтовых сонат Баха. Эта работа выделяется гармонией взаимодействия между солирующей флейтой и клавесином, который выступает равноправным партнером.

Мендельсон и его ранние достижения

Соната до минор для альта и фортепиано, написанная Мендельсоном в пятнадцатилетнем возрасте, демонстрирует хрупкий баланс взаимодействия между двумя инструментами. Композитор сам прекрасно играл на альте, что стало основой для выбора солирующего инструмента.

Эмоциональная глубина Брамса

Квартет до минор для скрипки, альта, виолончели и фортепиано, оп. 60, наполнен драматическим напряжением, которое сохраняется на протяжении всего произведения. Исключение составляет только третья часть, которая передает трепетную лирику Брамса.

Испанская мелодия Фальи

«Семь испанских народных песен» — это один из самых исполняемых вокальных циклов на испанском языке. Мануэль де Фалья создал красочные обработки народных мелодий, каждая из которых обретает жизнь благодаря выразительной фортепианной партии, особенно в интро и интерлюдиях.

