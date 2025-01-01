Солисты ансамбля «Чистая классика» представляют уникальную программу, посвященную шедеврам камерной музыки XVIII — начала XX века. В числе участников: Наталья Савинова (меццо-сопрано), Николай Попов (флейта), Ярослав Красников (скрипка), Алексей Попов (альт), Виктор Козодов (виолончель) и Виктор Ямпольский (фортепиано).
Программа включает произведения великих композиторов, таких как Иоганн Себастьян Бах, Феликс Мендельсон и Иоганнес Брамс, а также известные вокальные циклы Мануэля де Фальи. В связи с динамикой программы возможны изменения.
Соната си минор, BWV 1030, для флейты и клавесина является одной из самых сложных и значительных флейтовых сонат Баха. Эта работа выделяется гармонией взаимодействия между солирующей флейтой и клавесином, который выступает равноправным партнером.
Соната до минор для альта и фортепиано, написанная Мендельсоном в пятнадцатилетнем возрасте, демонстрирует хрупкий баланс взаимодействия между двумя инструментами. Композитор сам прекрасно играл на альте, что стало основой для выбора солирующего инструмента.
Квартет до минор для скрипки, альта, виолончели и фортепиано, оп. 60, наполнен драматическим напряжением, которое сохраняется на протяжении всего произведения. Исключение составляет только третья часть, которая передает трепетную лирику Брамса.
«Семь испанских народных песен» — это один из самых исполняемых вокальных циклов на испанском языке. Мануэль де Фалья создал красочные обработки народных мелодий, каждая из которых обретает жизнь благодаря выразительной фортепианной партии, особенно в интро и интерлюдиях.