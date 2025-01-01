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Soli Deo Gloria
Билеты от 950₽
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Soli Deo Gloria

12+
Возраст 12+
Билеты от 950₽

О концерте/спектакле

Новая версия Девятой симфонии Брукнера и мировая премьера пьесы Филановского

18 июля - 16 сентября в Доме культуры «ГЭС-2» пройдет уникальное событие: дирижер Федор Леднёв представит новую версию Девятой симфонии Антона Брукнера и мировую премьеру пьесы Бориса Филановского Bruckner-DIY.

О спектакле

Девятая симфония Брукнера, посвященная «Возлюбленному Богу», завершает творческий путь композитора и подводит итоги австро-немецкого романтизма. Эта грандиозная партитура создавалась на протяжении девяти лет, однако до своего ухода из жизни в 1896 году Брукнер успел завершить лишь три части, общей продолжительностью более часа.

Федор Леднёв и музыканты Творческого объединения «Притяжение» предлагают свежий взгляд на это произведение. Новая версия, созданная Борисом Филановским для камерного ансамбля, обещает интересное переосмысление классики.

Билеты и цены

Билеты на концерт можно приобрести заранее со скидкой. Обратите внимание на изменение цен:

  • 18 июля - 17 августа: 1600 руб.
  • 18 августа - 1 сентября: 1900 руб.
  • 2 - 10 сентября: 2200 руб.
  • 11 - 16 сентября: 2500 руб.

Стоимость льготного билета остается неизменной и составляет 950 руб.

Полезная информация

Не упустите возможность насладиться живым исполнением шедевра, который продолжает вдохновлять музыкантов и зрителей по всему миру. Спектакль пройдет в атмосфере, наполненной музыкой и историей, где каждый зритель сможет ощутить величие Брукнера и новаторство Филановского.

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
16 сентября
Дом культуры «ГЭС-2» Москва, Болотная наб., 15
20:00 от 950 ₽

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