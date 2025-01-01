Soli Deo Gloria

18 июля - 16 сентября в Доме культуры «ГЭС-2» пройдет уникальное событие: дирижер Федор Леднёв представит новую версию Девятой симфонии Антона Брукнера и мировую премьеру пьесы Бориса Филановского Bruckner-DIY.
Девятая симфония Брукнера, посвященная «Возлюбленному Богу», завершает творческий путь композитора и подводит итоги австро-немецкого романтизма. Эта грандиозная партитура создавалась на протяжении девяти лет, однако до своего ухода из жизни в 1896 году Брукнер успел завершить лишь три части, общей продолжительностью более часа.
Федор Леднёв и музыканты Творческого объединения «Притяжение» предлагают свежий взгляд на это произведение. Новая версия, созданная Борисом Филановским для камерного ансамбля, обещает интересное переосмысление классики.
Билеты на концерт можно приобрести заранее со скидкой. Обратите внимание на изменение цен:
Стоимость льготного билета остается неизменной и составляет 950 руб.
Не упустите возможность насладиться живым исполнением шедевра, который продолжает вдохновлять музыкантов и зрителей по всему миру. Спектакль пройдет в атмосфере, наполненной музыкой и историей, где каждый зритель сможет ощутить величие Брукнера и новаторство Филановского.