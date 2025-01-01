Soli Deo Gloria

Новая версия Девятой симфонии Брукнера и мировая премьера пьесы Филановского

18 июля - 16 сентября в Доме культуры «ГЭС-2» пройдет уникальное событие: дирижер Федор Леднёв представит новую версию Девятой симфонии Антона Брукнера и мировую премьеру пьесы Бориса Филановского Bruckner-DIY.

О спектакле

Девятая симфония Брукнера, посвященная «Возлюбленному Богу», завершает творческий путь композитора и подводит итоги австро-немецкого романтизма. Эта грандиозная партитура создавалась на протяжении девяти лет, однако до своего ухода из жизни в 1896 году Брукнер успел завершить лишь три части, общей продолжительностью более часа.

Федор Леднёв и музыканты Творческого объединения «Притяжение» предлагают свежий взгляд на это произведение. Новая версия, созданная Борисом Филановским для камерного ансамбля, обещает интересное переосмысление классики.

Билеты и цены

Билеты на концерт можно приобрести заранее со скидкой. Обратите внимание на изменение цен:

18 июля - 17 августа: 1600 руб.

18 августа - 1 сентября: 1900 руб.

2 - 10 сентября: 2200 руб.

11 - 16 сентября: 2500 руб.

Стоимость льготного билета остается неизменной и составляет 950 руб.

Полезная информация

Не упустите возможность насладиться живым исполнением шедевра, который продолжает вдохновлять музыкантов и зрителей по всему миру. Спектакль пройдет в атмосфере, наполненной музыкой и историей, где каждый зритель сможет ощутить величие Брукнера и новаторство Филановского.