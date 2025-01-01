Меню
Soldout Music Fest
Билеты от 1700₽
Soldout Music Fest

Soldout Music Fest

16+
Возраст 16+
Билеты от 1700₽

О концерте/спектакле

Soldout Music Fest: большой тур по России

Герои чартов этого года, завоевавшие сердца миллионов, отправляются в дебютный тур по России. Каждое шоу станет уникальным опытом, наполненным живыми хитовыми исполнениями и особой энергетикой артистов.

Участники тура

На сцене выступят:

  • Mult96 с хитом «Средство от стресса» — напористый романтик, завоевавший любовь зрителей своей искренностью.
  • opium. с песней «Черные глаза» — исполин пацанского сердца, принесший в музыку мелодичный и запоминающийся стиль.
  • Netsignala с «На своей волне» — герой кавказской музыки, который поднимет настроение атмосферой солнечного юга.
  • HOUMBY с «Передай маме слова» — мечтательный артист, зажигающий сердца слушателей своей мелодикой.

Что ожидать на концертах

Каждое выступление обещает быть насыщенным и динамичным. Зрители смогут насладиться не только любимыми хитами, но и уникальными взаимодействиями с артистами на сцене.

Не упустите шанс стать частью этого грандиозного музыкального путешествия, которое охватит девять городов осеннего тура!

Декабрь
3 декабря среда
20:00
Pravda Москва, Варшавское ш., 26, стр. 12
от 1700 ₽
В других городах
Ноябрь
Декабрь
17 ноября понедельник
20:00
Sgt. Peppers Bar Краснодар, Чапаева, 94
от 1500 ₽
18 ноября вторник
20:00
Kultura Волгоград, наб. 62-й Армии, 6, Волгоградский речной порт
от 1500 ₽
19 ноября среда
20:00
Reborn Казань, Право-Булачная, 29
от 1500 ₽
25 ноября вторник
20:00
Нирвана Екатеринбург, Шевченко, 9, РЦ «Водолей»
от 1500 ₽
26 ноября среда
20:00
Лофт-парк «Подземка» Новосибирск, Красный просп., 161
от 1500 ₽
27 ноября четверг
20:00
Пространство «Эрмитаж» Красноярск, Сурикова, 12/6
от 1500 ₽
10 декабря среда
20:00
Рассвет Санкт-Петербург, Комсомола, 2
от 1600 ₽

