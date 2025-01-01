Soldout Music Fest: большой тур по России

Герои чартов этого года, завоевавшие сердца миллионов, отправляются в дебютный тур по России. Каждое шоу станет уникальным опытом, наполненным живыми хитовыми исполнениями и особой энергетикой артистов.

Участники тура

На сцене выступят:

Mult96 с хитом «Средство от стресса» — напористый романтик, завоевавший любовь зрителей своей искренностью.

opium. с песней «Черные глаза» — исполин пацанского сердца, принесший в музыку мелодичный и запоминающийся стиль.

Netsignala с «На своей волне» — герой кавказской музыки, который поднимет настроение атмосферой солнечного юга.

HOUMBY с «Передай маме слова» — мечтательный артист, зажигающий сердца слушателей своей мелодикой.

Что ожидать на концертах

Каждое выступление обещает быть насыщенным и динамичным. Зрители смогут насладиться не только любимыми хитами, но и уникальными взаимодействиями с артистами на сцене.

Не упустите шанс стать частью этого грандиозного музыкального путешествия, которое охватит девять городов осеннего тура!