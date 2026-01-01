Спектакль Солдатик Sn

Кукольно-теневой спектакль о солдатике и танцовщице

В картонной коробке, в детской комнате, жили двадцать пять оловянных солдатиков. Все они – братья-красавцы: «ружье на плече, смотрят прямо перед собой, а мундир-то какой великолепный – красный с синим!» Только один из них отличался. Этот гордый солдат стоял на одной оловянной ноге и обладал храбростью, но помимо этого в его сердце теплилось нежное чувство любви к хрупкой бумажной танцовщице.

Кукольно-теневой спектакль, основанный на истории датского писателя Ханса Кристиана Андерсена, расскажет юным зрителям о том, как смелость и стойкость могут помочь преодолеть все преграды на пути к своей мечте. Это волшебное выступление подарит маленьким зрителям не только радость, но и важные жизненные уроки.