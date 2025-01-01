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Киноафиша Солдат Филат и Король Гишпанский

Спектакль Солдат Филат и Король Гишпанский

Постановка
Камерная сцена 6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Музыкальная сказка для детей о храбрости и любви 

Приглашаем вас на веселую, остроумную музыкальную сказку, которая расскажет историю о простом парне по имени Филат. Жил он в маленькой деревне, и, будучи бедным, стал первым, кого призвали в солдаты. Его отправили на войну, где он проявил чудеса храбрости, сразив множество врагов.

Приключения в далекой Гишпании

Судьба забросила Филата в заграничные земли, в страну Гишпанию. Здесь его ожидал гишпанский король-самодура и его коварная дочь Анета. Однако хитрые гишпанцы обманули нашего героя и посадили его в темницу. Но, обладая смекалкой, Филат смог выбраться из заточения.

Возвращение домой

Наконец, Филат добрался до родной деревни, где встретил свою любовь — самую скромную и работящую девушку, которая оказалась красивее любой гишпанской принцессы. Эта история полна юмора и романтики, и обязательно оставит у зрителей хорошие впечатления.

Не упустите возможность увидеть этот захватывающий спектакль, где сочетаются музыка, юмор и трогательные моменты.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Самара, 2 сентября
Камерная сцена Самара, Некрасовская, 27
11:00

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