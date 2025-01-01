Соларография — это уникальная фототехника, позволяющая запечатлеть движение солнца на протяжении месяцев и даже лет. Для этой техники используется камера-обскура и светочувствительная бумага. Вместо привычного объектива применяют микроотверстие, а в роли фотокамеры выступает металлическая ёмкость, например, жестяная банка.
Благодаря сверхдлинной экспозиции на снимках появляются солнечные треки, которые отражают путь солнца над горизонтом в течение светового дня и даже целого года.
На лекции, проводимой Анной Миловановой, вы сможете узнать:
Вы также узнаете, почему соларография позволяет увидеть уникальные явления — рассвет, полдень, закат и смену сезонов одновременно, а также запечатлеть полное движение солнца в дни солнцестояний.
Анна Милованова — опытный фотохудожник-соларографист, обладающий глубокими знаниями и практическим опытом в данной технике.