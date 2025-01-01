Погружение в мир соларографии с Анной Миловановой

Соларография — это уникальная фототехника, позволяющая запечатлеть движение солнца на протяжении месяцев и даже лет. Для этой техники используется камера-обскура и светочувствительная бумага. Вместо привычного объектива применяют микроотверстие, а в роли фотокамеры выступает металлическая ёмкость, например, жестяная банка.

Благодаря сверхдлинной экспозиции на снимках появляются солнечные треки, которые отражают путь солнца над горизонтом в течение светового дня и даже целого года.

Заглянем в деталь

На лекции, проводимой Анной Миловановой, вы сможете узнать:

Как создаётся изображение в соларографии?

Как сделать такую уникальную камеру?

Как выбрать подходящую бумагу и обработать готовый снимок без проявки?

Уникальные явления в одной фотоснимке

Вы также узнаете, почему соларография позволяет увидеть уникальные явления — рассвет, полдень, закат и смену сезонов одновременно, а также запечатлеть полное движение солнца в дни солнцестояний.

Об авторе

Анна Милованова — опытный фотохудожник-соларографист, обладающий глубокими знаниями и практическим опытом в данной технике.