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Сокровища волшебного леса
Билеты от 1000₽
Киноафиша Сокровища волшебного леса

Спектакль Сокровища волшебного леса

Постановка
Театр на Басманной. Малая сцена 0+
Режиссер Мария Бобкова
Продолжительность 1 час, без антракта
Возраст 0+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Театр на Басманной приглашает на интерактивный спектакль для самых маленьких

Приглашаем вас на интерактивный спектакль для самых маленьких! Это волшебная сказка о том, как дружба может победить любое зло, а поддержка друзей помогает сохранить не только дом, но и мир вокруг. В теремке, уютном доме, живут представители разных стран: японский ежик, змея индианка, лягушка американка и испанец петух.

Сюжет спектакля

Наши герои сталкиваются с различными трудностями, но вместе они учатся преодолевать их и жить в мире. Как и в любой сказке, их ждут испытания. Хитрая лиса и коварный волк пытаются попасть в их дом и украсть клад. Смогут ли они защитить свой терем и сохранить дружбу?

Интерактивность и вовлеченность

Спектакль предлагает юным зрителям не только наблюдать за развитием событий, но и активно участвовать в них. Это создает уникальную атмосферу, где каждый маленький зритель становится частью сказочного мира.

Полезная информация

Не упустите возможность погрузиться в удивительный мир дружбы и приключений! 

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
4 октября
Театр на Басманной. Малая сцена Москва, Н.Басманная, 25/2, стр. 2
12:00 от 1000 ₽

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