Сокровища немецкой органной музыки: Жан Нувель-Алу (Франция)

Сокровища немецкой органной музыки

Исполнитель: Жан Нувель-Алу (Франция)

Место: Собор

Программа концерта

В программе прозвучат произведения знаменитых композиторов:

И. С. Бах

Ф. Мендельсон

А. В. Моцарт

Р. Шуман

И. Брамс

Интересные факты

Жан Нувель-Алу — один из ведущих органистов Франции, известный своими захватывающими интерпретациями классических произведений. Его концерты привлекают внимание не только любителей органной музыки, но и тех, кто только начинает знакомство с этим жанром. Не упустите возможность насладиться музыкой великих мастеров в исполнении талантливого музыканта.

Что нужно знать зрителю

Концерт пройдет в уникальной акустической среде собора, что сделает звучание органной музыки еще более завораживающим. Рекомендуем заранее ознакомиться с репертуаром и подготовиться к музыкальному путешествию в мир немецкой органной музыки.