Сокровища немецкой органной музыки: Жан Нувель-Алу (Франция)
Билеты от 800₽
Киноафиша Сокровища немецкой органной музыки: Жан Нувель-Алу (Франция)

Сокровища немецкой органной музыки: Жан Нувель-Алу (Франция)

12+
Возраст 12+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

Сокровища немецкой органной музыки

Исполнитель: Жан Нувель-Алу (Франция)

Место: Собор

Программа концерта

В программе прозвучат произведения знаменитых композиторов:

  • И. С. Бах
  • Ф. Мендельсон
  • А. В. Моцарт
  • Р. Шуман
  • И. Брамс

Интересные факты

Жан Нувель-Алу — один из ведущих органистов Франции, известный своими захватывающими интерпретациями классических произведений. Его концерты привлекают внимание не только любителей органной музыки, но и тех, кто только начинает знакомство с этим жанром. Не упустите возможность насладиться музыкой великих мастеров в исполнении талантливого музыканта.

Что нужно знать зрителю

Концерт пройдет в уникальной акустической среде собора, что сделает звучание органной музыки еще более завораживающим. Рекомендуем заранее ознакомиться с репертуаром и подготовиться к музыкальному путешествию в мир немецкой органной музыки.

Купить билет на концерт Сокровища немецкой органной музыки: Жан Нувель-Алу (Франция)

Помощь с билетами
Октябрь
16 октября четверг
20:00
Евангелическо-лютеранский собор Святых Петра и Павла Москва, Старосадский пер., 7
от 800 ₽

