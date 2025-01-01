Сокровища мировой оперы. В Усадьбе Г. Р. Державина

Волшебство оперной классики в усадьбе Державина

Команда IMAYC.RU представляет нашим преданным зрителям особенное событие: в усадьбе русского поэта Гавриила Державина прозвучит концертная программа, составленная из лучших арий и ансамблей сокровищницы мировой оперы. Это будет уникальная возможность услышать выдающиеся произведения европейской оперы в исполнении талантливых солистов Санкт-Петербургских музыкальных театров.

Программа концерта

Концерт включает в себя золотые арии и ансамбли из произведений знаменитых композиторов. Среди ожидаемых шедевров —:

Джузеппе Верди (1813–1901) : Застольная и дуэт из I действия оперы «Травиата»

: Застольная и дуэт из I действия оперы «Травиата» Жорж Бизе (1838–1875) : Сегидилья из оперы «Кармен»

: Сегидилья из оперы «Кармен» Винченцо Беллини (1801–1835) : Каватина Нормы из оперы «Норма»

: Каватина Нормы из оперы «Норма» Джузеппе Верди (1813–1901) : Болеро Елены из оперы «Сицилийская вечерня»

: Болеро Елены из оперы «Сицилийская вечерня» Франческо Чилеа (1866–1950) : Ария Адриенны Лекуврер из оперы «Адриенна Лекуврер»

: Ария Адриенны Лекуврер из оперы «Адриенна Лекуврер» Руджеро Леонкавалло (1857–1919) : Ариозо Канио Recitar, Vesti la giubba из оперы «Паяцы»

: Ариозо Канио Recitar, Vesti la giubba из оперы «Паяцы» Джакомо Пуччини (1858–1924) : Ария Каварадосси E lucevan le stelle из оперы «Тоска»

: Ария Каварадосси E lucevan le stelle из оперы «Тоска» Джузеппе Верди (1838–1875) : Баллада Герцога Questa o quella из оперы «Риголетто»

: Баллада Герцога Questa o quella из оперы «Риголетто» Гаэтано Доницетти (1797–1848): Дуэт Адины и Неморино из оперы «Любовный напиток»

Исполнители и продолжительность

На сцене выступят лауреаты международных конкурсов, среди которых:

Игорь Барбаков, тенор (солист Мариинского театра)

Янина Прокопенко, сопрано

Анна Сарапения, меццо-сопрано

Ирина Мурашкинцева, сопрано

Александр Дьяков, баритон

Продолжительность концерта — 1 час 10 минут. Программа рекомендована для зрителей старше шести лет.

Не упустите возможность!

Неувядающие шедевры мировой оперной классики подарят вам праздничное настроение и незабываемые эмоции. Ждем вас на этом уникальном событии!