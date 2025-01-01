Сокровища мировой оперы. В Усадьбе Г. Р. Державина

Меню
Волшебство оперной классики в усадьбе Державина

Команда IMAYC.RU представляет нашим преданным зрителям особенное событие: в усадьбе русского поэта Гавриила Державина прозвучит концертная программа, составленная из лучших арий и ансамблей сокровищницы мировой оперы. Это будет уникальная возможность услышать выдающиеся произведения европейской оперы в исполнении талантливых солистов Санкт-Петербургских музыкальных театров.

Программа концерта

Концерт включает в себя золотые арии и ансамбли из произведений знаменитых композиторов. Среди ожидаемых шедевров —:

  • Джузеппе Верди (1813–1901): Застольная и дуэт из I действия оперы «Травиата»
  • Жорж Бизе (1838–1875): Сегидилья из оперы «Кармен»
  • Винченцо Беллини (1801–1835): Каватина Нормы из оперы «Норма»
  • Джузеппе Верди (1813–1901): Болеро Елены из оперы «Сицилийская вечерня»
  • Франческо Чилеа (1866–1950): Ария Адриенны Лекуврер из оперы «Адриенна Лекуврер»
  • Руджеро Леонкавалло (1857–1919): Ариозо Канио Recitar, Vesti la giubba из оперы «Паяцы»
  • Джакомо Пуччини (1858–1924): Ария Каварадосси E lucevan le stelle из оперы «Тоска»
  • Джузеппе Верди (1838–1875): Баллада Герцога Questa o quella из оперы «Риголетто»
  • Гаэтано Доницетти (1797–1848): Дуэт Адины и Неморино из оперы «Любовный напиток»

Исполнители и продолжительность

На сцене выступят лауреаты международных конкурсов, среди которых:

  • Игорь Барбаков, тенор (солист Мариинского театра)
  • Янина Прокопенко, сопрано
  • Анна Сарапения, меццо-сопрано
  • Ирина Мурашкинцева, сопрано
  • Александр Дьяков, баритон

Продолжительность концерта — 1 час 10 минут. Программа рекомендована для зрителей старше шести лет.

Не упустите возможность!

Неувядающие шедевры мировой оперной классики подарят вам праздничное настроение и незабываемые эмоции. Ждем вас на этом уникальном событии!

