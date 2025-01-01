Сокровища мировой оперы в усадьбе Г. Р. Державина

Команда IMAYC.RU приглашает вас на особенное событие: в усадьбе русского поэта Гавриила Державина пройдет концертная программа, составленная из шедевров мировой оперы. Это великолепное представление состоится в исторических залах, которые хранят память о великом поэте и его времени.
Перед началом концерта, в 16:00, у вас будет уникальная возможность отправиться на экскурсию по интерьерным залам музея. Вы сможете увидеть живопись, гравюры, иконы и портреты — все самые яркие приметы эпохи, в которой жил и творил Державин. Литературно-мемориальная экспозиция охватывает шестьнадцать залов, включая:
Атмосфера каждого зала, украшенного живописными портретами владельцев и гостей, создает эффект присутствия в далеком прошлом.
После экскурсии вас ждет концерт, в котором прозвучат лучшие арии и ансамбли европейской оперы. В программе будут представлены шедевры из произведений:
На сцене выступят лауреаты международных конкурсов, среди которых:
Продолжительность мероприятия составляет 2 часа 10 минут, в то время как сам концерт без экскурсии продлится 1 час 10 минут.
Внимание! В продаже имеются билеты двух категорий — с экскурсией в 16:00 и без нее. Если билеты с экскурсией распроданы, посещение экспозиции будет невозможно.
Приглашаем вас на этот вечер классической музыки, наполненный атмосферой искусства и истории!