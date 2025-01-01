Меню
Сокровища мировой оперы в усадьбе Г. Р. Державина
Сокровища мировой оперы в усадьбе Г. Р. Державина

Возраст 6+

О концерте/спектакле

Уникальный концерт в усадьбе Гавриила Державина

Команда IMAYC.RU приглашает вас на особенное событие: в усадьбе русского поэта Гавриила Державина пройдет концертная программа, составленная из шедевров мировой оперы. Это великолепное представление состоится в исторических залах, которые хранят память о великом поэте и его времени.

Экскурсия по усадьбе

Перед началом концерта, в 16:00, у вас будет уникальная возможность отправиться на экскурсию по интерьерным залам музея. Вы сможете увидеть живопись, гравюры, иконы и портреты — все самые яркие приметы эпохи, в которой жил и творил Державин. Литературно-мемориальная экспозиция охватывает шестьнадцать залов, включая:

  • Большой двусветный зал заседаний литературного общества «Беседа любителей русского слова»;
  • Соломенную гостиную;
  • Домашний театр;
  • Гостиную «Диванчик»;
  • Кабинет поэта и многое другое.

Атмосфера каждого зала, украшенного живописными портретами владельцев и гостей, создает эффект присутствия в далеком прошлом.

Концертная программа

После экскурсии вас ждет концерт, в котором прозвучат лучшие арии и ансамбли европейской оперы. В программе будут представлены шедевры из произведений:

  • Джузеппе Верди — Застольная и дуэт из I действия оперы «Травиата»;
  • Жорж Бизе — Сегидилья из оперы «Кармен»;
  • Винченцо Беллини — Каватина Нормы из оперы «Норма»;
  • Джузеппе Верди — Болеро Елены из оперы «Сицилийская вечерня»;
  • Франческо Чилеа — Ария Адриенны Лекуврер из оперы «Адриенна Лекуврер»;
  • Руджеро Леонкавалло — Ариозо Канио из оперы «Паяцы»;
  • Джакомо Пуччини — Ария Каварадосси из оперы «Тоска»;
  • Джузеппе Верди — Баллада Герцога из оперы «Риголетто»;
  • Гаэтано Доницетти — Дуэт Адины и Неморино из оперы «Любовный напиток».

Исполнители

На сцене выступят лауреаты международных конкурсов, среди которых:

  • Игорь Барбаков, тенор, солист Мариинского театра;
  • Янина Прокопенко, сопрано;
  • Анна Сарапения, меццо-сопрано;
  • Ирина Мурашкинцева, сопрано;
  • Александр Дьяков, баритон.

Важная информация

Продолжительность мероприятия составляет 2 часа 10 минут, в то время как сам концерт без экскурсии продлится 1 час 10 минут.

Внимание! В продаже имеются билеты двух категорий — с экскурсией в 16:00 и без нее. Если билеты с экскурсией распроданы, посещение экспозиции будет невозможно.

Приглашаем вас на этот вечер классической музыки, наполненный атмосферой искусства и истории!

Санкт-Петербург, 15 ноября
Музей-усадьба Державина Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 118
17:00

