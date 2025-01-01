Сокровища мировой оперы в усадьбе Г. Р. Державина

Уникальный концерт в усадьбе Гавриила Державина

Команда IMAYC.RU приглашает вас на особенное событие: в усадьбе русского поэта Гавриила Державина пройдет концертная программа, составленная из шедевров мировой оперы. Это великолепное представление состоится в исторических залах, которые хранят память о великом поэте и его времени.

Экскурсия по усадьбе

Перед началом концерта, в 16:00, у вас будет уникальная возможность отправиться на экскурсию по интерьерным залам музея. Вы сможете увидеть живопись, гравюры, иконы и портреты — все самые яркие приметы эпохи, в которой жил и творил Державин. Литературно-мемориальная экспозиция охватывает шестьнадцать залов, включая:

Большой двусветный зал заседаний литературного общества «Беседа любителей русского слова»;

Соломенную гостиную;

Домашний театр;

Гостиную «Диванчик»;

Кабинет поэта и многое другое.

Атмосфера каждого зала, украшенного живописными портретами владельцев и гостей, создает эффект присутствия в далеком прошлом.

Концертная программа

После экскурсии вас ждет концерт, в котором прозвучат лучшие арии и ансамбли европейской оперы. В программе будут представлены шедевры из произведений:

Джузеппе Верди — Застольная и дуэт из I действия оперы «Травиата»;

— Застольная и дуэт из I действия оперы «Травиата»; Жорж Бизе — Сегидилья из оперы «Кармен»;

— Сегидилья из оперы «Кармен»; Винченцо Беллини — Каватина Нормы из оперы «Норма»;

— Каватина Нормы из оперы «Норма»; Джузеппе Верди — Болеро Елены из оперы «Сицилийская вечерня»;

— Болеро Елены из оперы «Сицилийская вечерня»; Франческо Чилеа — Ария Адриенны Лекуврер из оперы «Адриенна Лекуврер»;

— Ария Адриенны Лекуврер из оперы «Адриенна Лекуврер»; Руджеро Леонкавалло — Ариозо Канио из оперы «Паяцы»;

— Ариозо Канио из оперы «Паяцы»; Джакомо Пуччини — Ария Каварадосси из оперы «Тоска»;

— Ария Каварадосси из оперы «Тоска»; Джузеппе Верди — Баллада Герцога из оперы «Риголетто»;

— Баллада Герцога из оперы «Риголетто»; Гаэтано Доницетти — Дуэт Адины и Неморино из оперы «Любовный напиток».

Исполнители

На сцене выступят лауреаты международных конкурсов, среди которых:

Игорь Барбаков, тенор, солист Мариинского театра;

Янина Прокопенко, сопрано;

Анна Сарапения, меццо-сопрано;

Ирина Мурашкинцева, сопрано;

Александр Дьяков, баритон.

Важная информация

Продолжительность мероприятия составляет 2 часа 10 минут, в то время как сам концерт без экскурсии продлится 1 час 10 минут.

Внимание! В продаже имеются билеты двух категорий — с экскурсией в 16:00 и без нее. Если билеты с экскурсией распроданы, посещение экспозиции будет невозможно.

Приглашаем вас на этот вечер классической музыки, наполненный атмосферой искусства и истории!