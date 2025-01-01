Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Сокровища мировой оперы. Экскурсия и концерт во Дворце Великого князя Владимира
Киноафиша Сокровища мировой оперы. Экскурсия и концерт во Дворце Великого князя Владимира

Сокровища мировой оперы. Экскурсия и концерт во Дворце Великого князя Владимира

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Музыка мировой оперы в дворце Великого князя Владимира Александровича

Приглашаем вас в один из самых красивых дворцов Петербурга - дворец Великого князя Владимира Александровича, расположенный недалеко от Эрмитажа. В рамках концертной программы для вас прозвучат лучшие арии и ансамбли из сокровищницы мировой оперы.

Экскурсия по историческому дворцу

За час до начала концерта у вас есть возможность совершить увлекательную экскурсию. Вы сможете прогуляться по залам великолепного флорентийского палаццо - зданию Дома ученых, построенному в модном в XIX веке стиле эклектики. Скрупулезно выдержанный архитектурный декор придает ему величие и монументальность. Здесь бережно сохраняются интерьеры парадных залов и уникальные художественные коллекции. На экскурсии вы сможете окунуться в атмосферу выдающейся эпохи.

Концерт в Дубовом зале

Продолжением вечера станет концерт в Дубовом зале дворца. Вас ожидает исполнение лучших шедевров европейской оперы, созданных в период её расцвета. В программе:

  • Застольная и дуэт из I действия оперы «Травиата» Джузеппе Верди
  • Сегидилья из оперы «Кармен» Жоржа Бизе
  • Каватина Нормы из оперы «Норма» Винченцо Беллини
  • Болеро Елены из оперы «Сицилийская вечерня» Джузеппе Верди
  • Ария Адриенны Лекуврер из оперы «Адриенна Лекуврер» Франческо Чилеа
  • Ариозо Канио Recitar, Vesti la giubba из оперы «Паяцы» Руджеро Леонкавалло
  • Ария Каварадосси E lucevan le stelle из оперы «Тоска» Джакомо Пуччини
  • Баллада Герцога Questa o quella из оперы «Риголетто» Джузеппе Верди
  • Дуэт Адины и Неморино из оперы «Любовный напиток» Гаэтано Доницетти

Исполнители - лауреаты международных конкурсов, среди которых солист Мариинского театра Игорь Барбаков (тенор), Янина Прокопенко (сопрано), Анна Сарапения (меццо-сопрано), Ирина Мурашкинцева (сопрано) и Александр Дьяков (баритон).

Важная информация

Продолжительность концерта с экскурсией составляет 2 часа 10 минут, без экскурсии - 1 час 10 минут. Концерт предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет.

Обратите внимание, что в продаже доступны билеты двух категорий: с экскурсией в 19:00 и без экскурсии. В случае, если билетов с экскурсией нет в наличии, оставшиеся билеты не предоставляют возможность для посещения экспозиции. Экскурсионные группы отправляются с интервалом в 15 минут, начиная с 18:45. Пожалуйста, учитывайте время, так как опоздание может лишить вас возможности участвовать в экскурсии, а стоимость билетов с экскурсионным обслуживанием не возвращается.

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 4 января
Дом ученых им. Горького РАН Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 26
20:00 от 2999 ₽

В ближайшие дни

Магия свечей. От Вивальди до рок-хитов в Оранжерее
6+
Рок Классическая музыка
Магия свечей. От Вивальди до рок-хитов в Оранжерее
31 августа в 19:00 Оранжерея Таврического сада
от 2700 ₽
6+
Классическая музыка
Алексей Мельников, аб-т №11
24 декабря в 19:00 Малый зал Петербургской филармонии
от 500 ₽
Аватар. Музыкальное шоу в Планетарии 1
0+
Живая музыка
Аватар. Музыкальное шоу в Планетарии 1
28 ноября в 21:00 Планетарий 1
от 3000 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше