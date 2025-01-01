Сокровища мировой оперы. Экскурсия и концерт во Дворце Великого князя Владимира

Музыка мировой оперы в дворце Великого князя Владимира Александровича

Приглашаем вас в один из самых красивых дворцов Петербурга - дворец Великого князя Владимира Александровича, расположенный недалеко от Эрмитажа. В рамках концертной программы для вас прозвучат лучшие арии и ансамбли из сокровищницы мировой оперы.

Экскурсия по историческому дворцу

За час до начала концерта у вас есть возможность совершить увлекательную экскурсию. Вы сможете прогуляться по залам великолепного флорентийского палаццо - зданию Дома ученых, построенному в модном в XIX веке стиле эклектики. Скрупулезно выдержанный архитектурный декор придает ему величие и монументальность. Здесь бережно сохраняются интерьеры парадных залов и уникальные художественные коллекции. На экскурсии вы сможете окунуться в атмосферу выдающейся эпохи.

Концерт в Дубовом зале

Продолжением вечера станет концерт в Дубовом зале дворца. Вас ожидает исполнение лучших шедевров европейской оперы, созданных в период её расцвета. В программе:

Застольная и дуэт из I действия оперы «Травиата» Джузеппе Верди

Джузеппе Верди Сегидилья из оперы «Кармен» Жоржа Бизе

Жоржа Бизе Каватина Нормы из оперы «Норма» Винченцо Беллини

Винченцо Беллини Болеро Елены из оперы «Сицилийская вечерня» Джузеппе Верди

Джузеппе Верди Ария Адриенны Лекуврер из оперы «Адриенна Лекуврер» Франческо Чилеа

Франческо Чилеа Ариозо Канио Recitar, Vesti la giubba из оперы «Паяцы» Руджеро Леонкавалло

из оперы Руджеро Леонкавалло Ария Каварадосси E lucevan le stelle из оперы «Тоска» Джакомо Пуччини

из оперы Джакомо Пуччини Баллада Герцога Questa o quella из оперы «Риголетто» Джузеппе Верди

из оперы Джузеппе Верди Дуэт Адины и Неморино из оперы «Любовный напиток» Гаэтано Доницетти

Исполнители - лауреаты международных конкурсов, среди которых солист Мариинского театра Игорь Барбаков (тенор), Янина Прокопенко (сопрано), Анна Сарапения (меццо-сопрано), Ирина Мурашкинцева (сопрано) и Александр Дьяков (баритон).

Важная информация

Продолжительность концерта с экскурсией составляет 2 часа 10 минут, без экскурсии - 1 час 10 минут. Концерт предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет.

Обратите внимание, что в продаже доступны билеты двух категорий: с экскурсией в 19:00 и без экскурсии. В случае, если билетов с экскурсией нет в наличии, оставшиеся билеты не предоставляют возможность для посещения экспозиции. Экскурсионные группы отправляются с интервалом в 15 минут, начиная с 18:45. Пожалуйста, учитывайте время, так как опоздание может лишить вас возможности участвовать в экскурсии, а стоимость билетов с экскурсионным обслуживанием не возвращается.