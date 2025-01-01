Сокровища мировой оперы. Экскурсия и концерт во Дворце Великого князя Владимира

Приглашаем вас в один из самых красивых дворцов Петербурга - дворец Великого князя Владимира Александровича, расположенный недалеко от Эрмитажа. В рамках концертной программы для вас прозвучат лучшие арии и ансамбли из сокровищницы мировой оперы.
За час до начала концерта у вас есть возможность совершить увлекательную экскурсию. Вы сможете прогуляться по залам великолепного флорентийского палаццо - зданию Дома ученых, построенному в модном в XIX веке стиле эклектики. Скрупулезно выдержанный архитектурный декор придает ему величие и монументальность. Здесь бережно сохраняются интерьеры парадных залов и уникальные художественные коллекции. На экскурсии вы сможете окунуться в атмосферу выдающейся эпохи.
Продолжением вечера станет концерт в Дубовом зале дворца. Вас ожидает исполнение лучших шедевров европейской оперы, созданных в период её расцвета. В программе:
Исполнители - лауреаты международных конкурсов, среди которых солист Мариинского театра Игорь Барбаков (тенор), Янина Прокопенко (сопрано), Анна Сарапения (меццо-сопрано), Ирина Мурашкинцева (сопрано) и Александр Дьяков (баритон).
Продолжительность концерта с экскурсией составляет 2 часа 10 минут, без экскурсии - 1 час 10 минут. Концерт предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет.
Обратите внимание, что в продаже доступны билеты двух категорий: с экскурсией в 19:00 и без экскурсии. В случае, если билетов с экскурсией нет в наличии, оставшиеся билеты не предоставляют возможность для посещения экспозиции. Экскурсионные группы отправляются с интервалом в 15 минут, начиная с 18:45. Пожалуйста, учитывайте время, так как опоздание может лишить вас возможности участвовать в экскурсии, а стоимость билетов с экскурсионным обслуживанием не возвращается.