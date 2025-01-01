Сокровища мировой оперы. Экскурсия и концерт во Дворце Великого князя Владимира

Приглашаем вас в один из самых красивых дворцов Петербурга — дворец Великого князя Владимира Александровича, расположенный недалеко от Эрмитажа. В программе концерта прозвучат лучшие арии и ансамбли из сокровищницы мировой оперы.
За час до начала концерта у вас есть возможность совершить увлекательную экскурсию по залам великолепного флорентийского палаццо — зданию Дома ученых, построенному в модном в XIX веке стиле эклектики. Скрупулезно выдержанный архитектурный декор придает ему величие и монументальность.
Дом ученых бережно сохраняет интерьеры парадных залов и великокняжеских кабинетов, а также уникальные художественные коллекции. Вы сможете приобщиться к изысканной атмосфере выдающейся эпохи на экскурсии.
Продолжением вечера станет концерт в Дубовом зале дворца, где для вас исполнят лучшие произведения европейской оперы. В программе — арии Джузеппе Верди, Джакомо Пуччини, Жоржа Бизе и других композиторов.
Услышать их снова — значит прикоснуться к прекрасному, а впервые — получить незабываемое впечатление!
Экскурсионные группы отправляются с интервалом в 15 минут, начиная с 17:45. В случае опоздания, превышающего время отправления последней экскурсионной группы, мы не сможем оказать вам услугу по посещению экскурсии. Обратите внимание, что стоимость билетов с экскурсионным обслуживанием не возвращается.
В концерте примут участие лауреаты международных конкурсов:
Концерт с экскурсионным обслуживанием — 2 часа 10 минут.
Концерт без экскурсии — 1 час 10 минут.
Концерт предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет.