Сокровища мировой оперы. Экскурсия и концерт во Дворце Великого князя Владимира

Вечер оперных шедевров в дворце Великого князя Владимира Александровича

Приглашаем вас в один из самых красивых дворцов Петербурга — дворец Великого князя Владимира Александровича, расположенный недалеко от Эрмитажа. В программе концерта прозвучат лучшие арии и ансамбли из сокровищницы мировой оперы.

Увлекательная экскурсия

За час до начала концерта у вас есть возможность совершить увлекательную экскурсию по залам великолепного флорентийского палаццо — зданию Дома ученых, построенному в модном в XIX веке стиле эклектики. Скрупулезно выдержанный архитектурный декор придает ему величие и монументальность.

Дом ученых бережно сохраняет интерьеры парадных залов и великокняжеских кабинетов, а также уникальные художественные коллекции. Вы сможете приобщиться к изысканной атмосфере выдающейся эпохи на экскурсии.

Концерт в Дубовом зале

Продолжением вечера станет концерт в Дубовом зале дворца, где для вас исполнят лучшие произведения европейской оперы. В программе — арии Джузеппе Верди, Джакомо Пуччини, Жоржа Бизе и других композиторов.

Застольная из оперы «Травиата»

Ария Каварадосси из «Тоски»

Сегидилья Кармен

Баллада Герцога из «Риголетто»

Услышать их снова — значит прикоснуться к прекрасному, а впервые — получить незабываемое впечатление!

Важно знать

Экскурсионные группы отправляются с интервалом в 15 минут, начиная с 17:45. В случае опоздания, превышающего время отправления последней экскурсионной группы, мы не сможем оказать вам услугу по посещению экскурсии. Обратите внимание, что стоимость билетов с экскурсионным обслуживанием не возвращается.

Программа концерта

Джузеппе Верди (1813–1901) — Застольная и дуэт из I действия оперы «Травиата»

Жорж Бизе (1838–1875) — Сегидилья из оперы «Кармен»

Винченцо Беллини (1801–1835) — Каватина Нормы из оперы «Норма»

Джузеппе Верди (1813–1901) — Болеро Елены из оперы «Сицилийская вечерня»

Франческо Чилеа (1866–1950) — Ария Адриенны Лекуврер из оперы «Адриенна Лекуврер»

Руджеро Леонкавалло (1857–1919) — Ариозо Канио Recitar, Vesti la giubba из оперы «Паяцы»

Джакомо Пуччини (1858–1924) — Ария Каварадосси E lucevan le stelle из оперы «Тоска»

Джузеппе Верди (1813–1901) — Баллада Герцога Questa o quella из оперы «Риголетто»

Гаэтано Доницетти (1797–1848) — Дуэт Адины и Неморино из оперы «Любовный напиток»

Исполнители

В концерте примут участие лауреаты международных конкурсов:

Игорь Барбаков, тенор — солист Мариинского театра

Янина Прокопенко, сопрано

Анна Сарапения, меццо-сопрано

Ирина Мурашкинцева, сопрано

Александр Дьяков, баритон

Продолжительность

Концерт с экскурсионным обслуживанием — 2 часа 10 минут.

Концерт без экскурсии — 1 час 10 минут.

Концерт предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет.