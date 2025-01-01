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Сокровища мировой оперы. Экскурсия и концерт во Дворце Великого князя Владимира
Киноафиша Сокровища мировой оперы. Экскурсия и концерт во Дворце Великого князя Владимира

Сокровища мировой оперы. Экскурсия и концерт во Дворце Великого князя Владимира

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Вечер оперных шедевров в дворце Великого князя Владимира Александровича

Приглашаем вас в один из самых красивых дворцов Петербурга — дворец Великого князя Владимира Александровича, расположенный недалеко от Эрмитажа. В программе концерта прозвучат лучшие арии и ансамбли из сокровищницы мировой оперы.

Увлекательная экскурсия

За час до начала концерта у вас есть возможность совершить увлекательную экскурсию по залам великолепного флорентийского палаццо — зданию Дома ученых, построенному в модном в XIX веке стиле эклектики. Скрупулезно выдержанный архитектурный декор придает ему величие и монументальность.

Дом ученых бережно сохраняет интерьеры парадных залов и великокняжеских кабинетов, а также уникальные художественные коллекции. Вы сможете приобщиться к изысканной атмосфере выдающейся эпохи на экскурсии.

Концерт в Дубовом зале

Продолжением вечера станет концерт в Дубовом зале дворца, где для вас исполнят лучшие произведения европейской оперы. В программе — арии Джузеппе Верди, Джакомо Пуччини, Жоржа Бизе и других композиторов.

  • Застольная из оперы «Травиата»
  • Ария Каварадосси из «Тоски»
  • Сегидилья Кармен
  • Баллада Герцога из «Риголетто»

Услышать их снова — значит прикоснуться к прекрасному, а впервые — получить незабываемое впечатление!

Важно знать

Экскурсионные группы отправляются с интервалом в 15 минут, начиная с 17:45. В случае опоздания, превышающего время отправления последней экскурсионной группы, мы не сможем оказать вам услугу по посещению экскурсии. Обратите внимание, что стоимость билетов с экскурсионным обслуживанием не возвращается.

Программа концерта

  • Джузеппе Верди (1813–1901) — Застольная и дуэт из I действия оперы «Травиата»
  • Жорж Бизе (1838–1875) — Сегидилья из оперы «Кармен»
  • Винченцо Беллини (1801–1835) — Каватина Нормы из оперы «Норма»
  • Джузеппе Верди (1813–1901) — Болеро Елены из оперы «Сицилийская вечерня»
  • Франческо Чилеа (1866–1950) — Ария Адриенны Лекуврер из оперы «Адриенна Лекуврер»
  • Руджеро Леонкавалло (1857–1919) — Ариозо Канио Recitar, Vesti la giubba из оперы «Паяцы»
  • Джакомо Пуччини (1858–1924) — Ария Каварадосси E lucevan le stelle из оперы «Тоска»
  • Джузеппе Верди (1813–1901) — Баллада Герцога Questa o quella из оперы «Риголетто»
  • Гаэтано Доницетти (1797–1848) — Дуэт Адины и Неморино из оперы «Любовный напиток»

Исполнители

В концерте примут участие лауреаты международных конкурсов:

  • Игорь Барбаков, тенор — солист Мариинского театра
  • Янина Прокопенко, сопрано
  • Анна Сарапения, меццо-сопрано
  • Ирина Мурашкинцева, сопрано
  • Александр Дьяков, баритон

Продолжительность

Концерт с экскурсионным обслуживанием — 2 часа 10 минут.

Концерт без экскурсии — 1 час 10 минут.

Концерт предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет.

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 19 октября
Дом ученых им. Горького РАН Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 26
17:00 от 2999 ₽
Санкт-Петербург, 1 ноября
Дом ученых им. Горького РАН Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 26
18:00 от 2999 ₽
Санкт-Петербург, 6 декабря
Дом ученых им. Горького РАН Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 26
18:00 от 2999 ₽
Санкт-Петербург, 20 декабря
Дом ученых им. Горького РАН Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 26
18:00 от 2999 ₽

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