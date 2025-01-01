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Сокровища Франции: орган и флейта
Билеты от 600₽
Киноафиша Сокровища Франции: орган и флейта

Сокровища Франции: орган и флейта

12+
Возраст 12+
Билеты от 600₽

О концерте/спектакле

Музыкальное путешествие по Франции: Концерт с Маргаритой Галкиной и Стефанидой Ермолаевой

Приглашаем вас на незабываемый концерт «Такая разная Франция», который состоится в исполнении талантливых музыкантов – флейтистки Маргариты Галкиной и органистки Стефаниды Ермолаевой. Ожидайте яркое музыкальное путешествие, наполненное великолепием органных шедевров и изысканными импрессионистскими произведениями.

Программа концерта

В программе концерта вы услышите:

  • К. Дебюсси
  • Ш.-М. Видор
  • Т. Эскеш
  • М. Дюрюфле
  • И многие другие композиторы

Каждое произведение было создано для величественных французских соборов и наполнено уникальной атмосферой. Уникальность концерта заключается в том, что Стефанида Ермолаева представит российскую премьеру «Пяти версетов на гимн Victimæ paschali» Тьерри Эскеша. Этот композитор является титулярным органистом одной из самых красивых церквей Парижа – Сен-Этьен-дю-Мон, и его творчество высоко ценится во всем мире.

Эмоции и виртуозность

Зрителей ожидает фантастическая виртуозность исполнителей, соединяющаяся с пронзительной лирикой музыкальных произведений. Концерт обещает быть не только музыкальным событием, но и эмоциональным переживанием, которое оставит незабываемые впечатления.

Не упустите возможность насладиться этим музыкальным событием, которое перенесет вас в атмосферу французских соборов и наполнит ваш вечер красотой и гармонией!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
21 августа
Евангелическо-лютеранский собор Святых Петра и Павла Москва, Старосадский пер., 7
20:00 от 600 ₽

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