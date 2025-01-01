Сокровища Франции: орган и флейта

Музыкальное путешествие по Франции: Концерт с Маргаритой Галкиной и Стефанидой Ермолаевой

Приглашаем вас на незабываемый концерт «Такая разная Франция», который состоится в исполнении талантливых музыкантов – флейтистки Маргариты Галкиной и органистки Стефаниды Ермолаевой. Ожидайте яркое музыкальное путешествие, наполненное великолепием органных шедевров и изысканными импрессионистскими произведениями.

Программа концерта

В программе концерта вы услышите:

К. Дебюсси

Ш.-М. Видор

Т. Эскеш

М. Дюрюфле

И многие другие композиторы

Каждое произведение было создано для величественных французских соборов и наполнено уникальной атмосферой. Уникальность концерта заключается в том, что Стефанида Ермолаева представит российскую премьеру «Пяти версетов на гимн Victimæ paschali» Тьерри Эскеша. Этот композитор является титулярным органистом одной из самых красивых церквей Парижа – Сен-Этьен-дю-Мон, и его творчество высоко ценится во всем мире.

Эмоции и виртуозность

Зрителей ожидает фантастическая виртуозность исполнителей, соединяющаяся с пронзительной лирикой музыкальных произведений. Концерт обещает быть не только музыкальным событием, но и эмоциональным переживанием, которое оставит незабываемые впечатления.

Не упустите возможность насладиться этим музыкальным событием, которое перенесет вас в атмосферу французских соборов и наполнит ваш вечер красотой и гармонией!