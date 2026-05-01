Сокровища Академии Штиглица: уникальный тур в секретный музей
Продолжительность 60 минут
Возраст 6+

О выставке

Экскурсия в учебный музей Академии Штиглица

Тур в учебный музей Академии Штиглица предлагает уникальную возможность посетить интерьеры, где архитектура служит декорацией: верхний свет под стеклянным куполом, галереи, росписи и барельефы создают неповторимую атмосферу.

Это живой музей, где рядом с вами учатся студенты. Пространство ощущается не как парадное, а как настоящее, рабочее и красивое, что делает экскурсию особенно интересной.

В небольшой группе вы сможете глубже рассмотреть все детали: узоры на стенах, изразцы печей, готическую резьбу на дубовой мебели. Экскурсия предусматривает фото-паузы, чтобы зафиксировать каждый момент.

Что вас ждет по маршруту:

  • Большой выставочный зал под стеклянным куполом;
  • Залы разных эпох: от античности и Средневековья до барокко;
  • Рафаэлевская галерея в духе ватиканских лоджий;
  • Русский зал «Теремок» с узорчатыми росписями;
  • Готико-византийская комната, зал Медичи и изразцовые печи.

Если вам интересны интерьеры, дизайн и атмосферный Петербург, за час вы сможете насладиться пространством, которое хочется рассматривать медленно.

Важно знать: после покупки необходимо зарегистрировать билет. Без регистрации вы не сможете получить контакты гида и точку встречи, а также подтвердить бронь билетов. Вход без регистрации невозможен. Регистрация осуществляется с 10:00 до 18:00. Подробности можно узнать через мессенджеры.

Май
29 мая пятница
17:30
Академия Штиглица Санкт-Петербург, Соляной пер., 13
от 2425 ₽

Мастер-класс картина маслом с натуры
