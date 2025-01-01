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«Сок. Кровь. И еще...». Ноктюрн. Часть 1
Киноафиша «Сок. Кровь. И еще...». Ноктюрн. Часть 1

Спектакль «Сок. Кровь. И еще...». Ноктюрн. Часть 1

12+
Продолжительность 1 час 20 минут
Возраст 12+

О концерте/спектакле

«Ноктюрн»: Шоу о Любви 

Любовь — это чувство, которое правит миром. Она не поддается никаким химическим анализам и может «нечаянно нагрянуть, когда её совсем не ждешь». Эта капризная и непредсказуемая эмоция бывает взаимной и неразделимой, роковой и платонической. Единственное, что мы точно знаем о любви — это то, что она существует, хотим мы этого или нет.

Приглашаем вас на теплое и душевное музыкально-поэтическое шоу «Ноктюрн», которое представят ведущие резиденты Дома актёра: Степан Дворянкин, Олег Берков, Полина Кремлева, Евгений Русинов и команда «Гитара Микс». Это уникальное событие обещает подарить зрителям незабываемые мгновения и погрузить их в мир чувств и эмоций.

Что ожидать на шоу?

«Ноктюрн» — это не просто спектакль, а настоящая музыкальная палитра, где каждый номер наполнен глубоким смыслом и эмоциями. Зрители смогут насладиться как классическими, так и современными произведениями, которые расскажут о самых разных гранях любви.

Где и когда?

Шоу пройдет в уютной атмосфере Дома актёра. Не упустите возможность стать частью этого музыкально-поэтического путешествия!

Приходите, чтобы открыть для себя новые оттенки любви в исполнении талантливых артистов!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

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Омск, 18 августа
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