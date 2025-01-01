«Soiree francaise. Французские классики о любви» в особняке Серебрякова

Вечер французской классической музыки в особняке Серебрякова

Приглашаем вас на удивительное музыкальное путешествие в мир французской классической музыки, которое пройдет в роскошном особняке Серебрякова. Это новое культурное заведение Санкт-Петербурга обещает стать настоящей жемчужиной, предоставляя уникальную акустику и атмосферу старинного салона.

Программа концерта

Вас ждет программа, полная шедевров французских композиторов. В исполнении блестящих солистов оперы и балета ведущих театров Петербурга прозвучат:

Арии и дуэты из оперы «Кармен» Жоржа Бизе;

Ария Далилы из оперы «Самсон и Далила» Камиля Сен-Санса;

Бессмертный «Лебедь» Сен-Санса;

Поэтический «Лунный свет» Клода Дебюсси.

Это только часть великолепия! У вас будет возможность услышать другие произведения о любви от Берлиоза, Массне, Гуно и многих других великих французских композиторов.

Ограниченное количество билетов

Билеты продаются в трех категориях с свободной рассадкой:

Категория VIP — 1-ый ряд;

Категория A — 2-й и 3-й ряды;

Категория B — все остальные ряды, начиная с 4-го.

Концерт проходит в двух отделениях с 15-минутным антрактом. Общая продолжительность программы составляет 1 час 30 минут.

Рекомендации для зрителей

Рекомендуем приходить за 15 минут до начала концерта. Обратите внимание на рекомендованный дресс-код: Cocktail Attire («коктейль»). Концерт будет интересен всем зрителям старше 6 лет, так что приходите всей семьей!