«Soiree francaise. Французские классики о любви» в особняке Серебрякова

Приглашаем вас на удивительное музыкальное путешествие в мир французской классической музыки, которое пройдет в роскошном особняке Серебрякова. Это новое культурное заведение Санкт-Петербурга обещает стать настоящей жемчужиной, предоставляя уникальную акустику и атмосферу старинного салона.
Вас ждет программа, полная шедевров французских композиторов. В исполнении блестящих солистов оперы и балета ведущих театров Петербурга прозвучат:
Это только часть великолепия! У вас будет возможность услышать другие произведения о любви от Берлиоза, Массне, Гуно и многих других великих французских композиторов.
Билеты продаются в трех категориях с свободной рассадкой:
Концерт проходит в двух отделениях с 15-минутным антрактом. Общая продолжительность программы составляет 1 час 30 минут.
Рекомендуем приходить за 15 минут до начала концерта. Обратите внимание на рекомендованный дресс-код: Cocktail Attire («коктейль»). Концерт будет интересен всем зрителям старше 6 лет, так что приходите всей семьей!