Soho Rooms Exclusive: БАСТА!
Билеты от 5000₽
Soho Rooms Exclusive: БАСТА!

Soho Rooms Exclusive: БАСТА!

18+
Возраст 18+
Билеты от 5000₽

О концерте/спектакле

Эксклюзивное событие в Москве: Концерт БАСТА в Soho Rooms

Приглашаем вас на незабываемую вечеринку, где главной звездой станет знаменитый артист БАСТА! Встреча гостей начнется в 22:00, а сам спектакль начнется около 02:00. Это событие обещает стать одним из самых ярких в календаре Soho Rooms!

Варианты размещения

Для комфортного просмотра выступления мы предлагаем три варианта размещения:

VIP-стол

Самый престижный и удобный вариант. В рамках депозита гости смогут заказывать блюда и напитки из меню Soho Rooms. Отличное решение для компаний, желающих насладиться отличным обзором на сцену в комфортабельной обстановке.

Депозитная карта

Это выгодный выбор для тех, кто хочет насладиться концертной атмосферой с коктейлями из барной карты Soho Rooms, при этом сэкономив на входе. Особые привилегии включают вход через VIP-вход и возможность перемещения по всему комплексу (за исключением зоны VIP-столов).

Билеты

Экономичный вариант, предоставляющий доступ на концерт в зону танцпола и возможность перемещения по всему комплексу. Если вашей главной целью является увидеть любимого артиста, приходите заранее, чтобы занять лучшее место на танцполе и укрепить связь с музыкой!

Не упустите шанс стать частью этого грандиозного вечера!

Исполнители
Баста
Баста

11 октября
Soho Event Hall Москва, Саввинская наб., 12, стр. 8
22:00 от 5000 ₽

