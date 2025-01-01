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Софт-рок проект Shery & Buglers
Билеты от 700₽
Киноафиша Софт-рок проект Shery & Buglers

Софт-рок проект Shery & Buglers

16+
Возраст 16+
Билеты от 700₽

О концерте/спектакле

Музыкальное путешествие с трио Lena Shery

Приглашаем вас на уникальный концерт трио, состоящего из опытных музыкантов, которые не боятся экспериментировать и привносить в свои выступления разнообразные музыкальные стили. В составе: Lena Shery (клавишные, вокал), Даниил Буянов (гитара, вокал) и Евгений Глухов (гитара, вокал).

Звучание, которое вдохновляет

Музыканты, зарекомендовавшие себя на московских клубных и фестивальных сценах, объединились, чтобы создать акустическое звучание, в котором переплетаются рок, фолк, кантри, соул и блюз. Узнаваемый и волнующий голос Lena Shery гармонично сочетается с вокальными гармониями гитаристов, создавая уникальное трёхголосие, ставшее визитной карточкой коллектива.

Магия совместного пения

Мужская часть трио не ограничивается лишь бэк-вокалом; они привносят в репертуар суровые блюзы и зажигательное кантри. Это создает атмосферу, в которой хочется отправиться в музыкальное путешествие, провести вечер у моря или у камина. Каждый концерт — это возможность погрузиться в мир качественной музыки и почувствовать её магию.

Музыкальная программа

В программе концерта вы услышите песни таких легендарных исполнителей, как J.J. Cale, Dolly Parton, Neil Young, Norah Jones, Bob Dylan и многих других. Не упустите шанс насладиться великолепным звучанием и атмосферой, которую создаст это талантливое трио!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
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