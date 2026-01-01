Лингвистическая лекция Софии Медведевой

Приглашаем вас на увлекательную лекцию Софии Медведевой, лингвиста и преподавателя, известной своей работой в популяризации языка. Уникальный автор телеграм-канала «Языковедьма» проведет вас через мир устойчивых выражений, которые обросли мифами и историей.

Что вас ожидает?

На лекции будут рассмотрены известные фразы, такие как «слон в посудной лавке», «собака зарыта вместе с талантом» и «воз и ныне там». Эти выражения стали неотъемлемой частью русского языка, и лекция поможет понять, почему они сохраняют свою актуальность.

Зачем это нужно?

Язык напоминает музей, полный странных и старинных вещей. Мы постоянно ссылаемся на различные источники, начиная от Библии и завершая уголовным одесским жаргоном. Это позволит вам увидеть, как устойчивые выражения «консервируют» часть культуры и как одно и то же явление воспринимается в разных языках и культурах.

Совмещение языков

В ходе лекции вы также узнаете, как устойчивые выражения выражаются в других языках. Это сравнение откроет перед вами новые горизонты восприятия языка и поможет глубже понять его многообразие.